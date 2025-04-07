МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества
МВД: лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем
Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ
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"Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам-рассылки. В примере - стандартная мошенническая лотерея – яркая обложка, три бесплатных "вращения", обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, если лотерею проводит не крупный бренд (подтверждение чего должно быть на официальном сайте) или уполномоченный федеральный орган и получение призов никто не гарантирует, то вероятность материального ущерба многократно возрастает.
В ведомстве напомнили, что с 2014 года государственные и частные лотереи в РФ запрещены. Организаторами могут быть только уполномоченные федеральные органы (например, Минспорт). Оператор лотереи - юрлицо, зарегистрированное в РФ, с контрактом от организатора.
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"Участие оформляется лотерейным билетом (бумажным или электронным). Условия розыгрыша, сроки и призы должны быть четко прописаны… Несовершеннолетним участие запрещено", - добавляется в сообщении