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МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества - РИА Новости, 07.04.2025
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19:07 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009889484.html
МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества
МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества - РИА Новости, 07.04.2025
МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества
Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам, предупреждает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:07:00+03:00
2025-04-07T19:07:00+03:00
технологии
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ "Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам-рассылки. В примере - стандартная мошенническая лотерея – яркая обложка, три бесплатных "вращения", обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш", - говорится в сообщении. По данным ведомства, если лотерею проводит не крупный бренд (подтверждение чего должно быть на официальном сайте) или уполномоченный федеральный орган и получение призов никто не гарантирует, то вероятность материального ущерба многократно возрастает. В ведомстве напомнили, что с 2014 года государственные и частные лотереи в РФ запрещены. Организаторами могут быть только уполномоченные федеральные органы (например, Минспорт). Оператор лотереи - юрлицо, зарегистрированное в РФ, с контрактом от организатора. "Участие оформляется лотерейным билетом (бумажным или электронным). Условия розыгрыша, сроки и призы должны быть четко прописаны… Несовершеннолетним участие запрещено", - добавляется в сообщении
https://ria.ru/20250407/rossija-2009757690.html
https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html
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технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества

МВД: лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ
«
"Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам-рассылки. В примере - стандартная мошенническая лотерея – яркая обложка, три бесплатных "вращения", обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, если лотерею проводит не крупный бренд (подтверждение чего должно быть на официальном сайте) или уполномоченный федеральный орган и получение призов никто не гарантирует, то вероятность материального ущерба многократно возрастает.
В ведомстве напомнили, что с 2014 года государственные и частные лотереи в РФ запрещены. Организаторами могут быть только уполномоченные федеральные органы (например, Минспорт). Оператор лотереи - юрлицо, зарегистрированное в РФ, с контрактом от организатора.
«
"Участие оформляется лотерейным билетом (бумажным или электронным). Условия розыгрыша, сроки и призы должны быть четко прописаны… Несовершеннолетним участие запрещено", - добавляется в сообщении
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ТехнологииРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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