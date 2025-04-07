https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009889484.html

МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества

МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества - РИА Новости, 07.04.2025

МВД назвало лотереи одной из самых популярных схем мошенничества

Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам, предупреждает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:07:00+03:00

2025-04-07T19:07:00+03:00

2025-04-07T19:07:00+03:00

технологии

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ "Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам-рассылки. В примере - стандартная мошенническая лотерея – яркая обложка, три бесплатных "вращения", обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш", - говорится в сообщении. По данным ведомства, если лотерею проводит не крупный бренд (подтверждение чего должно быть на официальном сайте) или уполномоченный федеральный орган и получение призов никто не гарантирует, то вероятность материального ущерба многократно возрастает. В ведомстве напомнили, что с 2014 года государственные и частные лотереи в РФ запрещены. Организаторами могут быть только уполномоченные федеральные органы (например, Минспорт). Оператор лотереи - юрлицо, зарегистрированное в РФ, с контрактом от организатора. "Участие оформляется лотерейным билетом (бумажным или электронным). Условия розыгрыша, сроки и призы должны быть четко прописаны… Несовершеннолетним участие запрещено", - добавляется в сообщении

https://ria.ru/20250407/rossija-2009757690.html

https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия