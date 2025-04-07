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Мошенники в Польше предлагают украинцам продлить срок действия паспортов - РИА Новости, 07.04.2025
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15:42 07.04.2025 (обновлено: 17:03 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009823730.html
Мошенники в Польше предлагают украинцам продлить срок действия паспортов
Мошенники в Польше предлагают украинцам продлить срок действия паспортов - РИА Новости, 07.04.2025
Мошенники в Польше предлагают украинцам продлить срок действия паспортов
Мошенники предлагают украинцам в Польше "продлить" срок действия паспортов, сообщил РИА Новости представитель одной из фирм, занимающейся помощью в оформлении... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:42:00+03:00
2025-04-07T17:03:00+03:00
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ВАРШАВА, 7 апр – РИА Новости. Мошенники предлагают украинцам в Польше "продлить" срок действия паспортов, сообщил РИА Новости представитель одной из фирм, занимающейся помощью в оформлении документов. "В последнее время в Польше "зависли" с просроченными паспортами множество граждан Украины, которые не могут выехать на родину для того, чтобы заменить паспорт и в консульствах им также паспорт не поменяют. В первую очередь это касается мужчин призывного возраста, которых после возвращения не выпустят из страны", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что таким положением дел начали пользоваться мошенники, которые предлагают "якобы возможность продлить срок действия украинского паспорта". "Украинцам постоянно поступают предложения продлить паспорт. Мошенники, утверждают, что у них есть люди, которые якобы вхожи в посольство Украины, в консульство и могут решить вопрос о продлении паспорта", - пояснил собеседник агентства. По его данным, стоимость такой "услуги" составляет от нескольких сотен до полутора тысяч евро. "В паспорт человека, который купился на такое предложение, мошенники ставят некий штамп, где говорится, что его срок действия продлен. Я видел эти штампы, они не имеют ничего общего с действительностью и изготовлены кустарным образом", - рассказал представитель фирмы. Он отметил, что такие паспорта автоматически становятся недействительными, а их обладатели получают еще больше проблем. "Нам приносят такие паспорта, когда речь идет, например, о получении временного разрешения на пребывание на территории Польши. Но этот паспорт сразу является недействительным, так как в него внесены незаконные отметки, о которых ни один уполномоченный орган не имеет ни малейшего представления. Даже если человек имеет необходимые для нахождения в Польше документы, если у него есть здесь работа, он платит налоги, имеет место жительства и так далее, его паспорт является недействительным, и мы не можем подавать его у Управление по делам иностранцев", - сказал собеседник агентства. "Это просто мошенничество. В прокуратуру уже подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества", - заключил он.
https://ria.ru/20250401/polsha-2008662325.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Мошенники в Польше предлагают украинцам продлить срок действия паспортов

Мошенники предлагают продлить срок действия паспортов украинцам в Польше

© Fotolia / Mykola VelychkoПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Fotolia / Mykola Velychko
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 апр – РИА Новости. Мошенники предлагают украинцам в Польше "продлить" срок действия паспортов, сообщил РИА Новости представитель одной из фирм, занимающейся помощью в оформлении документов.
"В последнее время в Польше "зависли" с просроченными паспортами множество граждан Украины, которые не могут выехать на родину для того, чтобы заменить паспорт и в консульствах им также паспорт не поменяют. В первую очередь это касается мужчин призывного возраста, которых после возвращения не выпустят из страны", - рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что таким положением дел начали пользоваться мошенники, которые предлагают "якобы возможность продлить срок действия украинского паспорта".
"Украинцам постоянно поступают предложения продлить паспорт. Мошенники, утверждают, что у них есть люди, которые якобы вхожи в посольство Украины, в консульство и могут решить вопрос о продлении паспорта", - пояснил собеседник агентства.
По его данным, стоимость такой "услуги" составляет от нескольких сотен до полутора тысяч евро.
"В паспорт человека, который купился на такое предложение, мошенники ставят некий штамп, где говорится, что его срок действия продлен. Я видел эти штампы, они не имеют ничего общего с действительностью и изготовлены кустарным образом", - рассказал представитель фирмы.
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Он отметил, что такие паспорта автоматически становятся недействительными, а их обладатели получают еще больше проблем.
"Нам приносят такие паспорта, когда речь идет, например, о получении временного разрешения на пребывание на территории Польши. Но этот паспорт сразу является недействительным, так как в него внесены незаконные отметки, о которых ни один уполномоченный орган не имеет ни малейшего представления. Даже если человек имеет необходимые для нахождения в Польше документы, если у него есть здесь работа, он платит налоги, имеет место жительства и так далее, его паспорт является недействительным, и мы не можем подавать его у Управление по делам иностранцев", - сказал собеседник агентства.
"Это просто мошенничество. В прокуратуру уже подано заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества", - заключил он.
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