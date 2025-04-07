https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009729636.html

Раскрыта новая схема мошенников о самозапрете на кредиты для пенсионеров

Раскрыта новая схема мошенников о самозапрете на кредиты для пенсионеров - РИА Новости, 07.04.2025

Раскрыта новая схема мошенников о самозапрете на кредиты для пенсионеров

Мошенники чаще выбирают среди пенсионеров, которые редко используют приложение "Госуслуг", жертв для схем с темой самозапрета на кредиты, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:23:00+03:00

2025-04-07T06:23:00+03:00

2025-04-07T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мошенники чаще выбирают среди пенсионеров, которые редко используют приложение "Госуслуг", жертв для схем с темой самозапрета на кредиты, сообщили РИА Новости в "Почта банке". Мошенники после появления у россиян возможности устанавливать самозапрет на кредиты сразу начали использовать эту тему в своих схемах обмана, рассказывала в марте агентству эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Мошенники продолжают обманывать россиян, пользуясь установкой самозапрета на выдачу кредитов. Злоумышленники, как правило, выбирают жертв среди людей "серебряного возраста", которые редко используют приложение "Госуслуг", - рассказали в банке. Так, мошенник, представляясь сотрудником МФЦ или портала "Госуслуг" сообщает потенциальной жертве о том, что у нее "неверно настроен самозапрет". Затем злоумышленник предлагает помощь и для устранения ошибки просит подтвердить действие смс-кодом или перейти по специальной ссылке. "Кроме того, он может настаивать на отмене самозапрета или, наоборот, предлагать помощь в его установке", - добавили в кредитной организации. Там также назвали еще две схемы, популярные для обмана именно пенсионеров. Так, аферисты, обзванивая потенциальных жертв, называются представителями Пенсионного фонда, Социального фонда, МФЦ или "Госуслуг" и сообщают якобы о "прибавке к пенсии" или новых льготах. Далее в ходе разговора мошенники просят сообщить данные карты, СНИЛС, а также коды из смс якобы для зачисления денег, но на самом деле используют эту информацию, чтобы вывести средства со счетов. Кроме того, мошенники часто мошенники используют легенду о выгодном вложении денег. "Пенсионерам звонят мнимые инвестиционные фонды, биржи и прочие компании, чтобы предложить выручить огромные проценты от вложения средств. Для этого клиентам создают фейковые личные кабинеты для отслеживания прибыли. Как правило, сначала идет речь о небольших суммах, а далее объем трат увеличивается, при этом вывести деньги клиенты уже не смогут", - сообщили в банке. Эксперты напоминают, что ни при каких условиях нельзя называться коды из смс-сообщений, кем бы не представлялся позвонивший человек. Не стоит проходить по ссылкам, направленных по смс или в мессенджерах. При вводе данных по ним мошенники получают доступ к личному кабинету, а значит смогут переслать средства на свои счета или даже взять кредит.

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html

https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html

https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

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технологии, алла храпунова, почта банк