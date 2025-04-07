https://ria.ru/20250407/moratoriy-2009873758.html
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины
Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:46:00+03:00
2025-04-07T17:46:00+03:00
2025-04-07T17:55:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин."Неправда. Фейк-ньюз", - написал пресс-офис Белого дома в соцсети Х.Так в Белом доме отреагировали на публикацию с цитированием якобы заявления Хассета в интервью телеканалу CNBC о том , что Трамп рассматривает возможность моратория на применение пошлин в отношении всех, кроме Китая. Свою позицию в пресс-службе подтвердили вырезкой из другого телеинтервью чиновника, где он говорит, что позиция Трампа при введении пошлин изначально заключалась в том, что подходы должны измениться, то есть Хассетт, как указывает пресс-служба, не говорил приписываемых ему слов.Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал, что доход бюджета от пошлин составит 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html
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в мире, дональд трамп, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Дональд Трамп, США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины
Белый дом опроверг сообщения о возможном 90-дневном моратории на пошлины