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Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
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17:46 07.04.2025 (обновлено: 17:55 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moratoriy-2009873758.html
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины
Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:46:00+03:00
2025-04-07T17:55:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин."Неправда. Фейк-ньюз", - написал пресс-офис Белого дома в соцсети Х.Так в Белом доме отреагировали на публикацию с цитированием якобы заявления Хассета в интервью телеканалу CNBC о том , что Трамп рассматривает возможность моратория на применение пошлин в отношении всех, кроме Китая. Свою позицию в пресс-службе подтвердили вырезкой из другого телеинтервью чиновника, где он говорит, что позиция Трампа при введении пошлин изначально заключалась в том, что подходы должны измениться, то есть Хассетт, как указывает пресс-служба, не говорил приписываемых ему слов.Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал, что доход бюджета от пошлин составит 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html
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сша
китай
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в мире, дональд трамп, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Дональд Трамп, США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины

Белый дом опроверг сообщения о возможном 90-дневном моратории на пошлины

© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин.
"Неправда. Фейк-ньюз", - написал пресс-офис Белого дома в соцсети Х.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США
6 апреля, 16:21
Так в Белом доме отреагировали на публикацию с цитированием якобы заявления Хассета в интервью телеканалу CNBC о том , что Трамп рассматривает возможность моратория на применение пошлин в отношении всех, кроме Китая. Свою позицию в пресс-службе подтвердили вырезкой из другого телеинтервью чиновника, где он говорит, что позиция Трампа при введении пошлин изначально заключалась в том, что подходы должны измениться, то есть Хассетт, как указывает пресс-служба, не говорил приписываемых ему слов.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал, что доход бюджета от пошлин составит 6-7 триллионов долларов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Глава ЕК заявила о готовности ЕС договариваться с США о нулевых пошлинах
Вчера, 16:52
 
В миреДональд ТрампСШАКитайВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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