https://ria.ru/20250407/moratoriy-2009873758.html

Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины

Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины - РИА Новости, 07.04.2025

Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины

Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:46:00+03:00

2025-04-07T17:46:00+03:00

2025-04-07T17:55:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005906045_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_6c529e8aac1a5a941e361c31b483b48b.jpg

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-служба Белого дома опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин."Неправда. Фейк-ньюз", - написал пресс-офис Белого дома в соцсети Х.Так в Белом доме отреагировали на публикацию с цитированием якобы заявления Хассета в интервью телеканалу CNBC о том , что Трамп рассматривает возможность моратория на применение пошлин в отношении всех, кроме Китая. Свою позицию в пресс-службе подтвердили вырезкой из другого телеинтервью чиновника, где он говорит, что позиция Трампа при введении пошлин изначально заключалась в том, что подходы должны измениться, то есть Хассетт, как указывает пресс-служба, не говорил приписываемых ему слов.Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал, что доход бюджета от пошлин составит 6-7 триллионов долларов.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт