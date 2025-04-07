https://ria.ru/20250407/monety-2009794358.html
В России началась акция по обмену монет на банкноты
В России началась акция по обмену монет на банкноты - РИА Новости, 07.04.2025
В России началась акция по обмену монет на банкноты
В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:31:00+03:00
2025-04-07T13:31:00+03:00
2025-04-07T13:51:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк."Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", — говорится в релизе. В ЦБ отметили, что в этом году число участников увеличилось в пять раз — мелочь готовы принимать 34 тысячи торговых точек и около четырех тысяч отделений банков.Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении. В прошлом году "Монетная неделя" проводилась дважды: в конце мая и в октябре. В осенней акции к банкам присоединились сетевые магазины.В результате удалось собрать 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн — более пяти железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20250207/tsb-1997921661.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России началась акция по обмену монет на банкноты
В России началась акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк
.
"Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", — говорится в релизе.
В ЦБ отметили, что в этом году число участников увеличилось в пять раз — мелочь готовы принимать 34 тысячи торговых точек и около четырех тысяч отделений банков.
Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении.
Как рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, "Монетная неделя" проводится не для того, чтобы вывести мелочь из обращения, а чтобы компенсировать дефицит монет у банков и предприятий. Дефицит образуется из-за того, что мало кто ходит в магазины с мелочью, а монеты, полученные на сдачу, оседают в карманах. Поэтому происходит постоянный отток мелочи из касс банков и предприятий, а притока монет достоинством меньше рубля нет.
В прошлом году "Монетная неделя" проводилась дважды: в конце мая и в октябре. В осенней акции к банкам присоединились сетевые магазины.
В результате удалось собрать 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн — более пяти железнодорожных вагонов.