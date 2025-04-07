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В России началась акция по обмену монет на банкноты - РИА Новости, 07.04.2025
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13:31 07.04.2025 (обновлено: 13:51 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/monety-2009794358.html
В России началась акция по обмену монет на банкноты
В России началась акция по обмену монет на банкноты - РИА Новости, 07.04.2025
В России началась акция по обмену монет на банкноты
В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:31:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк."Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", — говорится в релизе. В ЦБ отметили, что в этом году число участников увеличилось в пять раз — мелочь готовы принимать 34 тысячи торговых точек и около четырех тысяч отделений банков.Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении. В прошлом году "Монетная неделя" проводилась дважды: в конце мая и в октябре. В осенней акции к банкам присоединились сетевые магазины.В результате удалось собрать 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн — более пяти железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20250207/tsb-1997921661.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России началась акция по обмену монет на банкноты

В России началась акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк.
"Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", — говорится в релизе.
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В ЦБ отметили, что в этом году число участников увеличилось в пять раз — мелочь готовы принимать 34 тысячи торговых точек и около четырех тысяч отделений банков.
Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении.

Как рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, "Монетная неделя" проводится не для того, чтобы вывести мелочь из обращения, а чтобы компенсировать дефицит монет у банков и предприятий. Дефицит образуется из-за того, что мало кто ходит в магазины с мелочью, а монеты, полученные на сдачу, оседают в карманах. Поэтому происходит постоянный отток мелочи из касс банков и предприятий, а притока монет достоинством меньше рубля нет.

В прошлом году "Монетная неделя" проводилась дважды: в конце мая и в октябре. В осенней акции к банкам присоединились сетевые магазины.
В результате удалось собрать 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн — более пяти железнодорожных вагонов.
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