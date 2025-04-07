https://ria.ru/20250407/monety-2009794358.html

В России началась акция по обмену монет на банкноты

В России началась акция по обмену монет на банкноты - РИА Новости, 07.04.2025

В России началась акция по обмену монет на банкноты

В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:31:00+03:00

2025-04-07T13:31:00+03:00

2025-04-07T13:51:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России стартовала "Монетная неделя" — акция по обмену мелочи на бумажные деньги, сообщил Центробанк."Акция пройдет с 7 по 19 апреля по всей стране. Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет", — говорится в релизе. В ЦБ отметили, что в этом году число участников увеличилось в пять раз — мелочь готовы принимать 34 тысячи торговых точек и около четырех тысяч отделений банков.Сдать можно любые монеты, выпущенные начиная с 1997 года и находящиеся в обращении. В прошлом году "Монетная неделя" проводилась дважды: в конце мая и в октябре. В осенней акции к банкам присоединились сетевые магазины.В результате удалось собрать 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн — более пяти железнодорожных вагонов.

https://ria.ru/20250207/tsb-1997921661.html

https://ria.ru/20250407/tsb-2009744745.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)