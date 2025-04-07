https://ria.ru/20250407/moldavija-2009905733.html

Молдавия встала на путь деградации, заявил экс-президент республики

Молдавия встала на путь деградации, заявил экс-президент республики - РИА Новости, 07.04.2025

Молдавия встала на путь деградации, заявил экс-президент республики

События 7 апреля 2009 года, когда в Кишиневе произошли массовые беспорядки, положили начало "тотальной деградации" страны и отказу от правовых принципов... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:54:00+03:00

2025-04-07T20:54:00+03:00

2025-04-07T20:54:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. События 7 апреля 2009 года, когда в Кишиневе произошли массовые беспорядки, положили начало "тотальной деградации" страны и отказу от правовых принципов функционирования государства, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин. "Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что ровно 16 лет назад Молдавия встала на путь тотальной деградации. Отказа от правовых принципов функционирования государства. Сворачивания демократических свобод. Постепенной ликвидации собственного суверенитета", - сказал Воронин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте ПКРМ. По словам молдавского экс-президента, произошедшее тогда привело к полному переходу суверенного государства под внешнее управление и превращению страны "в колонию". Воронин подчеркнул, что организаторами беспорядков были "криминально-политические группировки", которые в начале 2000-х утратили власть, и они были поддержаны из-за рубежа, "прежде всего из Румынии". По его мнению, все происходило "по методичке, разработанной на Западе". Лидер ПКРМ отметил, что во время беспорядков произошла масштабная атака на серверы правительственных учреждений, чтобы власти не могли принимать оперативные решения. Он также подчеркнул, что полиция не применяла силу. "Жертв, о которых так много говорят, на самом деле не было, а были пострадавшие и это полицейские, которые получили приказ во что бы то ни стало не допустить кровопролития. Касательно Валерия Бобока, который за неделю до этих событий вышел из заключения, была использована организаторами как элемент давления ", - заявил Воронин. События 7 апреля 2009 года, произошедшие через два дня после парламентских выборов, начались как мирная акция протеста против якобы сфальсифицированных итогов голосования. Однако они переросли в столкновения с полицией, захват и погромы зданий парламента и администрации президента. По официальным данным, пострадали около 50 демонстрантов и 270 сотрудников полиции. После этих событий в Молдавии произошла смена власти – к руководству пришли прозападные силы, что привело к изменению внешнеполитического курса страны. До сих пор молдавское общество остается разделенным в оценке произошедшего: одни считают это борьбой за демократию, другие – организованным переворотом.

https://ria.ru/20250402/dodon-2008829006.html

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https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html

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в мире, молдавия, кишинев, владимир воронин