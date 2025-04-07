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Поступил звонок о минировании здания, где проходит заседание по делу Гуцул - РИА Новости, 07.04.2025
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13:15 07.04.2025 (обновлено: 13:16 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moldavija-2009791088.html
Поступил звонок о минировании здания, где проходит заседание по делу Гуцул
Поступил звонок о минировании здания, где проходит заседание по делу Гуцул - РИА Новости, 07.04.2025
Поступил звонок о минировании здания, где проходит заседание по делу Гуцул
Депутат молдавского парламента Вадим Фотеску заявил, что поступил звонок о минировании здания суда в Кишиневе, где в понедельник проходит заседание по делу... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:15:00+03:00
2025-04-07T13:16:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
майя санду
возрождение
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Вадим Фотеску заявил, что поступил звонок о минировании здания суда в Кишиневе, где в понедельник проходит заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и представителя оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан, которых подозревают в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". "Нам объявили, что поступил звонок и здание суда якобы заминировано. Поэтому сейчас будут процедуры, всех выведут из здания суда. Потому что судья, видимо, не может принять решения, либо еще не позвонили по решению", - сказал Фотеску собравшимся на митинге перед зданием суда. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В понедельник в рамках дела рассматривается запрос прокурора об аресте Светланы Попан. Сторонники Попан и Гуцул собрались у здания суда в их поддержку. В блоке "Победа" заявили, что прокуратура добивается ареста Попан без веских оснований и с грубейшими нарушениями, поскольку оппозиционер уже находится под подпиской о невыезде, добросовестно выполняет все требования и посещает судебные заседания. В политформировании считают это прямой атакой действующих властей на оппозицию и попыткой ограничить ее участие в предстоящих в 2025 году парламентских выборах. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250405/moldaviya-2009518166.html
https://ria.ru/20250407/gutsul-2009755688.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду, возрождение, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Возрождение, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Поступил звонок о минировании здания, где проходит заседание по делу Гуцул

Поступил звонок о минировании здания суда, где проходит заседание по делу Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Вадим Фотеску заявил, что поступил звонок о минировании здания суда в Кишиневе, где в понедельник проходит заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и представителя оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан, которых подозревают в причастности к незаконному финансированию партии "Шор".
"Нам объявили, что поступил звонок и здание суда якобы заминировано. Поэтому сейчас будут процедуры, всех выведут из здания суда. Потому что судья, видимо, не может принять решения, либо еще не позвонили по решению", - сказал Фотеску собравшимся на митинге перед зданием суда.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул
5 апреля, 14:15
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В понедельник в рамках дела рассматривается запрос прокурора об аресте Светланы Попан. Сторонники Попан и Гуцул собрались у здания суда в их поддержку. В блоке "Победа" заявили, что прокуратура добивается ареста Попан без веских оснований и с грубейшими нарушениями, поскольку оппозиционер уже находится под подпиской о невыезде, добросовестно выполняет все требования и посещает судебные заседания. В политформировании считают это прямой атакой действующих властей на оппозицию и попыткой ограничить ее участие в предстоящих в 2025 году парламентских выборах.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
Вчера, 10:33
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуВозрождениеЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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