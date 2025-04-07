"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Туомас Малинен призвал европейских лидеров капитулировать в вопросе Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал европейских лидеров перестать подпитывать украинский конфликт, соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
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"Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ сдадутся", — говорится в публикации.
Эксперт также подчеркнул, что именно европейские элиты несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими боевиками.
"Все жертвы теперь на вас", — констатировал Малинен.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Мирный процесс
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.