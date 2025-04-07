Рейтинг@Mail.ru
"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/mir-2009851146.html
"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 07.04.2025
"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал европейских лидеров перестать подпитывать украинский конфликт, соответствующее обращение он... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:11:00+03:00
2025-04-07T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
туомас малинен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_783:0:3072:1287_1920x0_80_0_0_51c34d1403cc400e4b90c54cd2defb58.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал европейских лидеров перестать подпитывать украинский конфликт, соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ сдадутся", — говорится в публикации.Эксперт также подчеркнул, что именно европейские элиты несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими боевиками."Все жертвы теперь на вас", — констатировал Малинен.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009665990.html
https://ria.ru/20250407/ugroza-2009768899.html
https://ria.ru/20250407/sdelka-2009755818.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c8233357e745cd7004baa50f7b01cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, туомас малинен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Туомас Малинен
"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине

Туомас Малинен призвал европейских лидеров капитулировать в вопросе Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал европейских лидеров перестать подпитывать украинский конфликт, соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
«
"Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ сдадутся", — говорится в публикации.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
"На условиях Москвы": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
6 апреля, 17:13
Эксперт также подчеркнул, что именно европейские элиты несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими боевиками.
"Все жертвы теперь на вас", — констатировал Малинен.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Жить с угрозой": в Европе раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ
Вчера, 11:47

Мирный процесс

Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Плохая сделка": на Западе выступили с неожиданным заявлением о России
Вчера, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаТуомас Малинен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала