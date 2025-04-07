https://ria.ru/20250407/mir-2009851146.html

"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине

"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 07.04.2025

"Мир придет": в Европе раскрыли, когда завершится конфликт на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал европейских лидеров перестать подпитывать украинский конфликт, соответствующее обращение он... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:11:00+03:00

2025-04-07T17:11:00+03:00

2025-04-07T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал европейских лидеров перестать подпитывать украинский конфликт, соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ сдадутся", — говорится в публикации.Эксперт также подчеркнул, что именно европейские элиты несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими боевиками."Все жертвы теперь на вас", — констатировал Малинен.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009665990.html

https://ria.ru/20250407/ugroza-2009768899.html

https://ria.ru/20250407/sdelka-2009755818.html

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