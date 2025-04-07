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Замглавы Минтруда назвал сферы, в которых снизится число работников - РИА Новости, 07.04.2025
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02:50 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/mintrud-2009722504.html
Замглавы Минтруда назвал сферы, в которых снизится число работников
Замглавы Минтруда назвал сферы, в которых снизится число работников - РИА Новости, 07.04.2025
Замглавы Минтруда назвал сферы, в которых снизится число работников
Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:50:00+03:00
2025-04-07T02:50:00+03:00
экономика
россия
дмитрий платыгин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления, заявил РИА Новости замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин. "Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли - на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления - на 66 тысяч человек", - сказал Платыгин. Он объяснил, что снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, поскольку магазины внедряют системы самообслуживания. Сокращение кадровой потребности в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе. По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 миллиона человек. За этот же период численность занятых, согласно прогнозу, возрастет на 800 тысяч человек.
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экономика, россия, дмитрий платыгин
Экономика, Россия, Дмитрий Платыгин
Замглавы Минтруда назвал сферы, в которых снизится число работников

Замглавы Минтруда Платыгин: число работников снизится сильнее всего в торговле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокупатель оплачивает товар в магазине
Покупатель оплачивает товар в магазине - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уменьшение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления, заявил РИА Новости замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.
"Согласно прогнозу потребности в кадрах на предстоящие пять лет, наибольшее сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли - на 233 тысячи человек к 2029 году, а также в сфере государственного управления - на 66 тысяч человек", - сказал Платыгин.
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Он объяснил, что снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, поскольку магазины внедряют системы самообслуживания. Сокращение кадровой потребности в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе.
По данным Платыгина, которые он представил ранее, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 миллиона человек. За этот же период численность занятых, согласно прогнозу, возрастет на 800 тысяч человек.
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