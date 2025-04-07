https://ria.ru/20250407/minoborony-2009731828.html

ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России

ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости, 07.04.2025

ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:09:00+03:00

2025-04-07T07:09:00+03:00

2025-04-07T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

азовское море

краснодарский край

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отмечается в сводке.Как уточнили в ведомстве:По информации краснодарского оперштаба, один из подавленных дронов упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Полотно и контактная сеть получили повреждения. Пострадавших нет, возгорания не произошло. На месте работает ремонтно-восстановительный поезд.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250407/dnr-2009730223.html

россия

азовское море

краснодарский край

брянская область

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россия, азовское море, краснодарский край, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)