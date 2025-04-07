https://ria.ru/20250407/minoborony-2009731828.html
ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России
ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости, 07.04.2025
ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:09:00+03:00
2025-04-07T07:09:00+03:00
2025-04-07T11:54:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отмечается в сводке.Как уточнили в ведомстве:По информации краснодарского оперштаба, один из подавленных дронов упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Полотно и контактная сеть получили повреждения. Пострадавших нет, возгорания не произошло. На месте работает ремонтно-восстановительный поезд.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250407/dnr-2009730223.html
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россия, азовское море, краснодарский край, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Краснодарский край, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила 19 украинских беспилотников над территорией России
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 19 БПЛА ВСУ над территорией России