https://ria.ru/20250407/minkultury-2009911971.html

В России могут утвердить маркировку произведений с упоминанием наркотиков

В России могут утвердить маркировку произведений с упоминанием наркотиков - РИА Новости, 07.04.2025

В России могут утвердить маркировку произведений с упоминанием наркотиков

Проект приказа министерства культуры России об утверждении порядка маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:12:00+03:00

2025-04-07T22:12:00+03:00

2025-04-07T22:12:00+03:00

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Проект приказа министерства культуры России об утверждении порядка маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, размещен на портале проектов нормативных актов. Проект предполагает утвердить порядок осуществления маркировки произведений искусства согласно закону "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также перечень произведений искусства, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", в отношении которых осуществляется маркировка. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. "Маркировке подлежат обнародованные с 1 августа 1990 года произведения искусства, содержащие составляющую оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла информацию о способах, методах незаконных разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, приобретения, использования, потребления, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, местах их приобретения, о способах, методах незаконных приобретения, хранения, перевозки, пересылки, культивирования наркосодержащих растений, местах их приобретения, и включенные в перечень указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 46 Закона произведений искусства, в отношении которых осуществляется маркировка, предусмотренная пунктом 21 статьи 46 Закона, предусмотренный приложением № 2 к настоящему приказу (далее – маркировка, произведения искусства, Перечень)", - говорится в приложение № 1 к приказу Министерства культуры РФ. Маркировка должна быть обеспечена лицом, производившим и (или) распространяющим произведение, отмечено в тексте приложения. Нахождение в обороте произведений искусства должно сопровождаться маркировкой. Произведение должно содержать предупреждение в формулировке: "Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации". Оно может быть размещено в текстовом или в аудио формате, однако четким и различимым и без применения технологий по увеличению скорости его воспроизведения. При представлении в живом исполнении либо с использованием фонограммы произведения искусства в проводимых театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятиях, непосредственно перед началом такого мероприятия осуществляется предупреждение в аудиоформате. Размещение предупреждения в текстовом формате должно производится также на анонсирующих указанные мероприятия афишах, размещаемых в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах собственников (правообладателей) объектов, в которых проводятся такие мероприятия (при наличии таких официальных сайтов). Также при проведении театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, созданного на основе произведения литературы, в отношении которого осуществляется маркировка, непосредственно перед началом такого мероприятия осуществляется предупреждение в аудиоформате.

https://ria.ru/20250316/markirovka-1896148209.html

https://ria.ru/20250321/minpromtorg-2006592833.html

https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, общество