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Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2025
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06:42 07.04.2025 (обновлено: 06:47 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/metro-2009730748.html
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2025
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры
Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта. РИА Новости, 07.04.2025
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москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта."Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры

Дептранс: станцию "Крылатское" временно закрыли для проверки инфраструктуры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время патрулирования на станции "Крылатское" московского метрополитена
Сотрудники полиции во время патрулирования на станции Крылатское московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники полиции во время патрулирования на станции "Крылатское" московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта.
"Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
Станция Савеловская Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Станцию БКЛ "Савеловская" временно закрыли
28 марта, 12:18
 
МоскваМосковский метрополитен
 
 
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