https://ria.ru/20250407/metro-2009730748.html

Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры

Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2025

Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры

Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:42:00+03:00

2025-04-07T06:42:00+03:00

2025-04-07T06:47:00+03:00

москва

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935317292_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7440e11cc532e6fe694f076683ecb75c.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта."Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007905822.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московский метрополитен