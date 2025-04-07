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Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2025
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры
Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:42:00+03:00
2025-04-07T06:42:00+03:00
2025-04-07T06:47:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Станция "Крылатское" метро Москвы закрыта для проверки инфраструктуры, поезда проезжают без остановки, сообщил департамент транспорта."Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
Станцию "Крылатское" московского метро закрыли для проверки инфраструктуры
Дептранс: станцию "Крылатское" временно закрыли для проверки инфраструктуры