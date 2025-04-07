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В Мексике бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре
В Мексике бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре - РИА Новости, 07.04.2025
В Мексике бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре
Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр Shaddai в городе Кулиакан в мексиканском... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:13:00+03:00
2025-04-07T21:13:00+03:00
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МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр Shaddai в городе Кулиакан в мексиканском штате Синалоа, сообщила радиостанция Formula. "Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в ночь на понедельник в реабилитационном центре Shaddai AC, расположенном в районе Колинас-де-Сан-Мигель в Кулиакане, Синалоа", - сообщила радиостанция Formula со ссылкой на прокуратуру региона. По данным СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи, когда вооруженная группа ворвалась в здание, взломав дверь гаража. Из 30 человек, находившихся в этой клинике, 16 не пострадали. Местные издания связывают массовое убийство с противостоянием двух фракций бывшего наркокартеля Синалоа - "Лос Чапитос" под руководством сыновей основателя картеля Хоакина Гусмана Лоэры и "Лой Майос", которой до своего ареста руководил Исмаэль Самбада.
https://ria.ru/20250227/meksika-2002077019.html
https://ria.ru/20250331/ssha-2008300412.html
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в мире, кулиакан, синалоа, хоакин гусман лоэра, мексика
В мире, Кулиакан, Синалоа, Хоакин Гусман Лоэра, Мексика
В Мексике бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре
В Мексике девять человек погибли при нападении на реабилитационный центр