Рейтинг@Mail.ru
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 07.04.2025 (обновлено: 11:48 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе - РИА Новости, 07.04.2025
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:23:00+03:00
2025-04-07T11:48:00+03:00
происшествия
анапа
тамань (станица)
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6273af0a48f9fb4dbccd57e1664411e8.jpg
КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат, добавив, что само масло вредно для обитателей моря и его необходимо убирать с пляжа. В воскресенье в оперштабе Кубани заявили о выбросах, предварительно, пальмового масла на черноморском побережье протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе. "Конечно, пальмовое масло вредно для обитателей моря. Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа. Появление пальмового масла может быть связано, например, с аварией в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел", - сказала эксперт. При этом, как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края, природоохранная прокуратура проводит проверку, специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет. Источник загрязнения устанавливается Новороссийской транспортной прокуратурой.
https://ria.ru/20250404/mazut-2009318982.html
https://ria.ru/20250406/anapa-2009648590.html
анапа
тамань (станица)
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a7c2de133c497777b9168e412b0b904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, тамань (станица), новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Анапа, Тамань (станица), Новороссийск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе

Эколог Трибрат: выбросы масла в Анапе могли появиться из-за ЧП в порту Тамань

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПорт города Анапа
Порт города Анапа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Порт города Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат, добавив, что само масло вредно для обитателей моря и его необходимо убирать с пляжа.
В воскресенье в оперштабе Кубани заявили о выбросах, предварительно, пальмового масла на черноморском побережье протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе.
Выбросы мазута - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Аксенов рассказал о ситуации с выбросами мазута в Крыму
4 апреля, 13:43
"Конечно, пальмовое масло вредно для обитателей моря. Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа. Появление пальмового масла может быть связано, например, с аварией в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел", - сказала эксперт.
При этом, как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края, природоохранная прокуратура проводит проверку, специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет. Источник загрязнения устанавливается Новороссийской транспортной прокуратурой.
У береговой линии Анапы - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута
6 апреля, 14:46
 
ПроисшествияАнапаТамань (станица)НовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала