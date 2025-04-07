https://ria.ru/20250407/maslo-2009753268.html
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе - РИА Новости, 07.04.2025
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:23:00+03:00
2025-04-07T10:23:00+03:00
2025-04-07T11:48:00+03:00
происшествия
анапа
тамань (станица)
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат, добавив, что само масло вредно для обитателей моря и его необходимо убирать с пляжа. В воскресенье в оперштабе Кубани заявили о выбросах, предварительно, пальмового масла на черноморском побережье протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе. "Конечно, пальмовое масло вредно для обитателей моря. Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа. Появление пальмового масла может быть связано, например, с аварией в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел", - сказала эксперт. При этом, как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Краснодарского края, природоохранная прокуратура проводит проверку, специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет. Источник загрязнения устанавливается Новороссийской транспортной прокуратурой.
https://ria.ru/20250404/mazut-2009318982.html
https://ria.ru/20250406/anapa-2009648590.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, тамань (станица), новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Анапа, Тамань (станица), Новороссийск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Эколог назвала возможную причину выбросов пальмового масла в Анапе
Эколог Трибрат: выбросы масла в Анапе могли появиться из-за ЧП в порту Тамань