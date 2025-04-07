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Маск напомнил о близости России и США
Маск напомнил о близости России и США - РИА Новости, 07.04.2025
Маск напомнил о близости России и США
Американский предприниматель и руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск с помощью опубликованного видео напомнил о том,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:45:00+03:00
2025-04-07T13:45:00+03:00
2025-04-07T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск с помощью опубликованного видео напомнил о том, что Россия и США находятся близко друг к другу. Маск в понедельник опубликовал в соцсети X видео, в котором говорится о географической близости России и отмечается, что "не все американцы знают, что США и Россия на самом деле намного ближе друг к другу". "Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда... страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова... которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра - ред.) и разделяют территорию России и США", - говорится в видео, выложенном Маском, в котором также отмечается, что иногда вода между островами Крузенштерна и Ратманова замерзает и границу можно перейти пешком. При этом в комментариях к публикации пользователи X, оценивая пост, призывают к союзническим отношениям с Россией, отмечая, что между РФ и США существует больше общего, чем, например, с ЕС. "Дикость. Америка и Россия - соседи и должны быть естественными союзниками", - написал один из пользователей, блогер и ведущий подкаста Иэн Майлз Чон.
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в мире, россия, сша, илон маск, евросоюз
В мире, Россия, США, Илон Маск, Евросоюз
Маск напомнил о близости России и США
Маск напомнил о географической близости России и США