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Манул Тимофей вступил в активную фазу разжировки
Манул Тимофей вступил в активную фазу разжировки - РИА Новости, 07.04.2025
Манул Тимофей вступил в активную фазу разжировки
Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к лету, вступив в активную фазу разжировки, палласов кот за зиму уже сбросил два килограмма, сообщила РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:09:00+03:00
2025-04-07T04:09:00+03:00
2025-04-07T04:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к лету, вступив в активную фазу разжировки, палласов кот за зиму уже сбросил два килограмма, сообщила РИА Новости генеральный директор зоосада Светлана Акулова. "Манул Тимофей начал готовиться к летнему сезону и вступил в активную фазу разжировки. За зиму символ Московского зоопарка похудел на два килограмма, с семи до пяти килограммов. Зима в столице выдалась теплой, поэтому Тимоша показывался посетителям чаще обычного", — рассказала Акулова. Она отметила, что сейчас у Тимофея кормление один раз в день, пять раз в неделю. Ему дают крысу или небольшую перепелку. В апреле вес ежедневной порции составляет примерно 200 граммов. С декабря до конца весны у манула слабый аппетит, и зоологи устраивают ему два "голодных" дня в неделю."С приходом весны манул не только теряет в весе, но и меняет свой окрас – у него начинают рыжеть пятки и бока. Ожидается, что Тимоша завершит период разжировки к июню. В прошлом году к началу лета он похудел до 3,75 килограмма. В природе манул живет в суровом степном климате, зимой температура воздуха может доходить до минус 50 градусов. В таких условиях у него довольно скудное питание, поэтому палласов кот делает большие запасы жира по осени", — уточнила Акулова. Она пояснила, что в зоопарке все эти процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи следят за весом манула, и, в зависимости от периода, уменьшают или увеличивают размер порций. Так, летом у Тимоши будет один голодный день в неделю, а осенью, в период активного набора веса, его будут кормить каждый день. "В конце весны Тимофей будет все чаще выходить на прогулки на радость окружающих. Порадуемся же за нашего пушистого манула и его сверхспособность терять вес к летнему сезону", — добавила Акулова.
https://ria.ru/20250211/zoopark-1998521884.html
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Манул Тимофей вступил в активную фазу разжировки
Манул Тимофей из Московского зоопарка вступил в активную фазу разжировки
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к лету, вступив в активную фазу разжировки, палласов кот за зиму уже сбросил два килограмма, сообщила РИА Новости генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Манул Тимофей начал готовиться к летнему сезону и вступил в активную фазу разжировки. За зиму символ Московского зоопарка
похудел на два килограмма, с семи до пяти килограммов. Зима в столице выдалась теплой, поэтому Тимоша показывался посетителям чаще обычного", — рассказала Акулова
.
Она отметила, что сейчас у Тимофея кормление один раз в день, пять раз в неделю. Ему дают крысу или небольшую перепелку. В апреле вес ежедневной порции составляет примерно 200 граммов. С декабря до конца весны у манула слабый аппетит, и зоологи устраивают ему два "голодных" дня в неделю.
"С приходом весны манул не только теряет в весе, но и меняет свой окрас – у него начинают рыжеть пятки и бока. Ожидается, что Тимоша завершит период разжировки к июню. В прошлом году к началу лета он похудел до 3,75 килограмма. В природе манул живет в суровом степном климате, зимой температура воздуха может доходить до минус 50 градусов. В таких условиях у него довольно скудное питание, поэтому палласов кот делает большие запасы жира по осени", — уточнила Акулова.
Она пояснила, что в зоопарке все эти процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно. Зоологи следят за весом манула, и, в зависимости от периода, уменьшают или увеличивают размер порций. Так, летом у Тимоши будет один голодный день в неделю, а осенью, в период активного набора веса, его будут кормить каждый день.
"В конце весны Тимофей будет все чаще выходить на прогулки на радость окружающих. Порадуемся же за нашего пушистого манула и его сверхспособность терять вес к летнему сезону", — добавила Акулова.