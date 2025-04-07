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Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп - РИА Новости, 07.04.2025
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07:23 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп - РИА Новости, 07.04.2025
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп
Россия заверила Альянс государств Сахеля (АГС), что готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:23:00+03:00
2025-04-07T07:23:00+03:00
сахель
абдулай диоп
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия заверила Альянс государств Сахеля (АГС), что готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Нам удалось зафиксировать твердую приверженность России продолжению работы с нами и укреплению сотрудничества на многостороннем уровне по этим вопросам (безопасности и развития - ред.). У России есть опыт и доказанные возможности для противостояния вызовам и угрозам безопасности, и мы смогли зафиксировать это на двустороннем уровне, но теперь мы хотим, чтобы Россия сопровождала механизм Конфедерации посредством поддержки совместных военных операций, а затем с целью создания объединенных сил АГС для сдерживания угроз безопасности", - сказал собеседник агентства. В совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел Российской Федерации и Конфедерации государств Сахеля отмечалось, что стороны договорились укрепить возможности объединенных сил АГС путем содействия приобретению новейшей высокоэффективной военной техники и соответствующей подготовки кадров с целью обеспечения всеобъемлющей безопасности пространства Конфедерации. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил глава МИД Мали РИА Новости, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
https://ria.ru/20250407/mali-2009732257.html
https://ria.ru/20250407/mali-2009725430.html
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сахель , абдулай диоп, сергей лавров
Сахель , Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп

Глава МИД Мали Диоп: Россия готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАбдулай Диоп
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия заверила Альянс государств Сахеля (АГС), что готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Нам удалось зафиксировать твердую приверженность России продолжению работы с нами и укреплению сотрудничества на многостороннем уровне по этим вопросам (безопасности и развития - ред.). У России есть опыт и доказанные возможности для противостояния вызовам и угрозам безопасности, и мы смогли зафиксировать это на двустороннем уровне, но теперь мы хотим, чтобы Россия сопровождала механизм Конфедерации посредством поддержки совместных военных операций, а затем с целью создания объединенных сил АГС для сдерживания угроз безопасности", - сказал собеседник агентства.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Глава МИД Мали назвал консультации стран Сахеля и России важным шагом
Вчера, 07:19
В совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел Российской Федерации и Конфедерации государств Сахеля отмечалось, что стороны договорились укрепить возможности объединенных сил АГС путем содействия приобретению новейшей высокоэффективной военной техники и соответствующей подготовки кадров с целью обеспечения всеобъемлющей безопасности пространства Конфедерации.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил глава МИД Мали РИА Новости, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали
Вчера, 04:18
 
СахельАбдулай ДиопСергей Лавров
 
 
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