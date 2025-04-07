Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп
Глава МИД Мали Диоп: Россия готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности
Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия заверила Альянс государств Сахеля (АГС), что готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Нам удалось зафиксировать твердую приверженность России продолжению работы с нами и укреплению сотрудничества на многостороннем уровне по этим вопросам (безопасности и развития - ред.). У России есть опыт и доказанные возможности для противостояния вызовам и угрозам безопасности, и мы смогли зафиксировать это на двустороннем уровне, но теперь мы хотим, чтобы Россия сопровождала механизм Конфедерации посредством поддержки совместных военных операций, а затем с целью создания объединенных сил АГС для сдерживания угроз безопасности", - сказал собеседник агентства.
В совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел Российской Федерации и Конфедерации государств Сахеля отмечалось, что стороны договорились укрепить возможности объединенных сил АГС путем содействия приобретению новейшей высокоэффективной военной техники и соответствующей подготовки кадров с целью обеспечения всеобъемлющей безопасности пространства Конфедерации.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил глава МИД Мали РИА Новости, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.