https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html

Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп

Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп - РИА Новости, 07.04.2025

Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп

Россия заверила Альянс государств Сахеля (АГС), что готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:23:00+03:00

2025-04-07T07:23:00+03:00

2025-04-07T07:23:00+03:00

сахель

абдулай диоп

сергей лавров

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия заверила Альянс государств Сахеля (АГС), что готова укреплять сотрудничество в сфере безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Нам удалось зафиксировать твердую приверженность России продолжению работы с нами и укреплению сотрудничества на многостороннем уровне по этим вопросам (безопасности и развития - ред.). У России есть опыт и доказанные возможности для противостояния вызовам и угрозам безопасности, и мы смогли зафиксировать это на двустороннем уровне, но теперь мы хотим, чтобы Россия сопровождала механизм Конфедерации посредством поддержки совместных военных операций, а затем с целью создания объединенных сил АГС для сдерживания угроз безопасности", - сказал собеседник агентства. В совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел Российской Федерации и Конфедерации государств Сахеля отмечалось, что стороны договорились укрепить возможности объединенных сил АГС путем содействия приобретению новейшей высокоэффективной военной техники и соответствующей подготовки кадров с целью обеспечения всеобъемлющей безопасности пространства Конфедерации. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил глава МИД Мали РИА Новости, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.

https://ria.ru/20250407/mali-2009732257.html

https://ria.ru/20250407/mali-2009725430.html

сахель

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сахель , абдулай диоп, сергей лавров