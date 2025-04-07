https://ria.ru/20250407/mali-2009728013.html

Глава МИД Мали выразил надежду на помощь России в военной промышленности

Глава МИД Мали выразил надежду на помощь России в военной промышленности - РИА Новости, 07.04.2025

Глава МИД Мали выразил надежду на помощь России в военной промышленности

Страны, входящие в Альянс государств Сахеля, рассчитывают на помощь РФ в создании военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:29:00+03:00

2025-04-07T05:29:00+03:00

2025-04-07T05:29:00+03:00

сахель

абдулай диоп

сергей лавров

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, входящие в Альянс государств Сахеля, рассчитывают на помощь РФ в создании военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. "Мы уже работаем с Россией по нескольким проектам. Будь то сфера безопасности, дипломатия или экономика, наши страны хотят укрепить свои возможности и развить автономию, чтобы мы могли уйти от моделей зависимости", - сказал малийский министр. По его словам, приобретение военной техники становится все более растущей потребностью. "Мы постараемся гарантировать, что с российским партнером, у которого есть технологии и проверенный опыт, совместно с российскими компаниями и российским государством мы также сможем создать военные мощности, военную промышленность в регионе Сахеля, что снизит нашу зависимость от импорта военной техники, но в то же время создаст рабочие места для наших стран и укрепит наше видение движения к индустриализации наших стран и структурной трансформации наших экономик", - отметил глава малийской дипломатии. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Конфедерацией государств Сахеля и Россией. Как заявил глава МИД Мали РИА Новости, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.

https://ria.ru/20250403/ukrainua-2009105225.html

https://ria.ru/20250407/mali-2009725430.html

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сахель , абдулай диоп, сергей лавров