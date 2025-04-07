https://ria.ru/20250407/mali-2009725430.html

Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали

Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 07.04.2025

Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали

Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:18:00+03:00

2025-04-07T04:18:00+03:00

2025-04-07T04:18:00+03:00

в мире

украина

мали

африка

абдулай диоп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_0:173:3118:1927_1920x0_80_0_0_6fb52f8587d0956e1067a43c31ac0058.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали. Мы осуждаем этот акт и считаем, что так или иначе Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия, безответственному субъекту, создающему нестабильность в наших регионах", - заявил Диоп. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля (АГС) и Россией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечалось, что "стороны решительно осуждают акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности, преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками".

https://ria.ru/20250407/mali-2009724521.html

украина

мали

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мали, африка, абдулай диоп, сергей лавров