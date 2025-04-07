https://ria.ru/20250407/mali-2009725430.html
Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали
Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 07.04.2025
Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали
Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:18:00+03:00
2025-04-07T04:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украина создает угрозу безопасности в Африке, является безответственным игроком, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Я должен сказать, что Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали. Мы осуждаем этот акт и считаем, что так или иначе Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия, безответственному субъекту, создающему нестабильность в наших регионах", - заявил Диоп. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля (АГС) и Россией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечалось, что "стороны решительно осуждают акты агрессии государств, поддерживающих терроризм, в частности, преступный сговор Украины с действующими в Сахеле вооруженными террористическими группировками".
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в мире, украина, мали, африка, абдулай диоп, сергей лавров
В мире, Украина, Мали, Африка, Абдулай Диоп, Сергей Лавров
Киев создает угрозу безопасности в Африке, заявил глава МИД Мали
Глава МИД Мали Диоп: Киев создает угрозу безопасности в Африке