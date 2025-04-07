https://ria.ru/20250407/mali-2009724521.html

Глава МИД Мали назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Мали назвал условия урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 07.04.2025

Глава МИД Мали назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Страны Сахеля поддерживают процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной, но в нем должны быть учтены интересы безопасности Москвы, заявил в интервью... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:53:00+03:00

2025-04-07T03:53:00+03:00

2025-04-07T03:53:00+03:00

в мире

сахель

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абдулай диоп

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны Сахеля поддерживают процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной, но в нем должны быть учтены интересы безопасности Москвы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Мали и АГС (Альянс государств Сахеля - ред.) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России", - заявил Диоп. Также глава МИД Мали выразил мнение, что мир между Россией и Украиной будет выгоден для мировой экономики и, в частности, стран Сахеля, поскольку это облегчит поставку российских и украинских товаров нуждающимся в них странам. "Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем. В любом случае мы призываем Россию продолжать предпринимаемые ею в настоящее время усилия по установлению мира со своим соседом", - отметил он. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера ранее посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.

https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html

https://ria.ru/20250403/prezident-2009072476.html

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в мире, сахель , россия, мали, абдулай диоп, сергей лавров