"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа
Le Point: Макрон мешает усилиям Путина и Трампа по вопросу Украины
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит усилиям российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, пишет французское издание Le Point.
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"В то время как Трамп и Путин работают на благо мира, президент республики по отвратительным соображениям внутренней политики выступает против их благородного намерения и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру", — говорится в материале.
Французский президент по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС отправить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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