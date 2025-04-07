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"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа - РИА Новости, 07.04.2025
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08:44 07.04.2025 (обновлено: 16:33 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/makron-2009738620.html
"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа
"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа - РИА Новости, 07.04.2025
"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит усилиям российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по завершению конфликта... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:44:00+03:00
2025-04-07T16:33:00+03:00
в мире
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эммануэль макрон
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дональд трамп
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит усилиям российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, пишет французское издание Le Point.&quot;В то время как Трамп и Путин работают на благо мира, президент республики по отвратительным соображениям внутренней политики выступает против их благородного намерения и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру&quot;, — говорится в материале.По мнению автора, какой бы ни была цель Макрона, подобные действия невозможно оправдать. Нужно понимать, что в вопросе поддержки Украины европейские государства не смогут сделать ничего существенного без американской помощи, а она не поступит, пояснил он.Французский президент по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС отправить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009665990.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Кровавая авантюра": во Франции накинулись на Макрона из-за Путина и Трампа

Le Point: Макрон мешает усилиям Путина и Трампа по вопросу Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон противоречит усилиям российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, пишет французское издание Le Point.
«

"В то время как Трамп и Путин работают на благо мира, президент республики по отвратительным соображениям внутренней политики выступает против их благородного намерения и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру", — говорится в материале.

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По мнению автора, какой бы ни была цель Макрона, подобные действия невозможно оправдать. Нужно понимать, что в вопросе поддержки Украины европейские государства не смогут сделать ничего существенного без американской помощи, а она не поступит, пояснил он.
Французский президент по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС отправить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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