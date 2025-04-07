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В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС - РИА Новости, 07.04.2025
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23:40 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/mahachkala-2009920761.html
В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС
В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС - РИА Новости, 07.04.2025
В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме, отменен, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:40:00+03:00
2025-04-07T23:40:00+03:00
происшествия
махачкала
ленинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме, отменен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В Махачкале 25 марта взорвался газ в квартире на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. На территории Ленинского района Махачкалы был введен режим ЧС районного характера. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. "Согласно распоряжению №346 от 07.04.2025 года с 18.00 (мск) режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы отменен", – говорится в сообщении.
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махачкала
ленинский район
россия
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происшествия, махачкала, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Ленинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС

В Махачкале отменили введенный после взрыва газа в многоквартирном доме режим ЧС

© Госжилинспекция РД/TelegramПоследствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Госжилинспекция РД/Telegram
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме, отменен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
В Махачкале 25 марта взорвался газ в квартире на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. На территории Ленинского района Махачкалы был введен режим ЧС районного характера. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей.
«
"Согласно распоряжению №346 от 07.04.2025 года с 18.00 (мск) режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы отменен", – говорится в сообщении.
Место взрыва в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Махачкале по делу о взрыве в жилом доме арестовали мастера газовой службы
29 марта, 15:34
 
ПроисшествияМахачкалаЛенинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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