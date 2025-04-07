https://ria.ru/20250407/mahachkala-2009920761.html

В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС

В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС - РИА Новости, 07.04.2025

В Махачкале отменили введенный после взрыва газа режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме, отменен, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:40:00+03:00

2025-04-07T23:40:00+03:00

2025-04-07T23:40:00+03:00

происшествия

махачкала

ленинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме, отменен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В Махачкале 25 марта взорвался газ в квартире на шестом этаже многоквартирного дома по улице Гапцахская. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. На территории Ленинского района Махачкалы был введен режим ЧС районного характера. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. "Согласно распоряжению №346 от 07.04.2025 года с 18.00 (мск) режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы отменен", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250329/arest-2008138581.html

махачкала

ленинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, ленинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)