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Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд - РИА Новости, 07.04.2025
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21:44 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/mahachkala-2009909855.html
Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд
Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд - РИА Новости, 07.04.2025
Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд
Генеральный директор одного из жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ) в Махачкале предстанет перед судом по уголовному делу о падении куска льда с крыши... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:44:00+03:00
2025-04-07T21:44:00+03:00
происшествия
жкх
махачкала
кировский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор одного из жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ) в Махачкале предстанет перед судом по уголовному делу о падении куска льда с крыши многоквартирного дома на женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. Третьего марта в Махачкале ледяной нарост упал на проходившую рядом с многоквартирным домом женщину с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована, ребенок не пострадал. В администрации города сообщали, что дом без разрешения на ввод в эксплуатацию, но у него имеется судебное решение 2024 года. В апреле прошлого года за ним на конкурсной основе было закреплено ООО "ЖЭУ №14". Гендиректора ООО после произошедшего поместили под домашний арест. "Прокуратура Кировского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора жилищно-эксплуатационного управления. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По версии обвинения, руководитель ЖЭУ своевременно не принял меры по организации очистки от снега и наледи крыши жилого дома по улице Гаджи Алибегова в Махачкале. В результате днем 3 марта образовавшаяся на крыше дома наледь упала на местную жительницу с ребенком. Женщина получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html
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происшествия, жкх, махачкала, кировский район, россия
Происшествия, ЖКХ, Махачкала, Кировский район, Россия
Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд

За падение льда на женщину с ребенком в Махачкале будут судить гендиректора ЖЭУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор одного из жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ) в Махачкале предстанет перед судом по уголовному делу о падении куска льда с крыши многоквартирного дома на женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Третьего марта в Махачкале ледяной нарост упал на проходившую рядом с многоквартирным домом женщину с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована, ребенок не пострадал. В администрации города сообщали, что дом без разрешения на ввод в эксплуатацию, но у него имеется судебное решение 2024 года. В апреле прошлого года за ним на конкурсной основе было закреплено ООО "ЖЭУ №14". Гендиректора ООО после произошедшего поместили под домашний арест.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Вчера, 19:13
«
"Прокуратура Кировского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора жилищно-эксплуатационного управления. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По версии обвинения, руководитель ЖЭУ своевременно не принял меры по организации очистки от снега и наледи крыши жилого дома по улице Гаджи Алибегова в Махачкале. В результате днем 3 марта образовавшаяся на крыше дома наледь упала на местную жительницу с ребенком. Женщина получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
Место падения наледи с крыши на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. 23 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Комсомольске-на-Амуре на ребенка упала снежная наледь
24 марта, 04:26
 
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