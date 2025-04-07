https://ria.ru/20250407/mahachkala-2009909855.html

Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд

Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд - РИА Новости, 07.04.2025

Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд

Генеральный директор одного из жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ) в Махачкале предстанет перед судом по уголовному делу о падении куска льда с крыши... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:44:00+03:00

2025-04-07T21:44:00+03:00

2025-04-07T21:44:00+03:00

происшествия

жкх

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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор одного из жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ) в Махачкале предстанет перед судом по уголовному делу о падении куска льда с крыши многоквартирного дома на женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. Третьего марта в Махачкале ледяной нарост упал на проходившую рядом с многоквартирным домом женщину с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована, ребенок не пострадал. В администрации города сообщали, что дом без разрешения на ввод в эксплуатацию, но у него имеется судебное решение 2024 года. В апреле прошлого года за ним на конкурсной основе было закреплено ООО "ЖЭУ №14". Гендиректора ООО после произошедшего поместили под домашний арест. "Прокуратура Кировского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора жилищно-эксплуатационного управления. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По версии обвинения, руководитель ЖЭУ своевременно не принял меры по организации очистки от снега и наледи крыши жилого дома по улице Гаджи Алибегова в Махачкале. В результате днем 3 марта образовавшаяся на крыше дома наледь упала на местную жительницу с ребенком. Женщина получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html

https://ria.ru/20250324/rebenok-2006848674.html

махачкала

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, махачкала, кировский район, россия