Дело о падении льда на женщину с ребенком в Махачкале передали в суд
За падение льда на женщину с ребенком в Махачкале будут судить гендиректора ЖЭУ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Генеральный директор одного из жилищно-эксплуатационных управлений (ЖЭУ) в Махачкале предстанет перед судом по уголовному делу о падении куска льда с крыши многоквартирного дома на женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Третьего марта в Махачкале ледяной нарост упал на проходившую рядом с многоквартирным домом женщину с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована, ребенок не пострадал. В администрации города сообщали, что дом без разрешения на ввод в эксплуатацию, но у него имеется судебное решение 2024 года. В апреле прошлого года за ним на конкурсной основе было закреплено ООО "ЖЭУ №14". Гендиректора ООО после произошедшего поместили под домашний арест.
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"Прокуратура Кировского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора жилищно-эксплуатационного управления. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По версии обвинения, руководитель ЖЭУ своевременно не принял меры по организации очистки от снега и наледи крыши жилого дома по улице Гаджи Алибегова в Махачкале. В результате днем 3 марта образовавшаяся на крыше дома наледь упала на местную жительницу с ребенком. Женщина получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
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