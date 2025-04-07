https://ria.ru/20250407/london-2009903116.html

Посольство России в Лондоне опровергло сообщения об угрозе подлодкам

Посольство России в Лондоне опровергло сообщения об угрозе подлодкам - РИА Новости, 07.04.2025

Посольство России в Лондоне опровергло сообщения об угрозе подлодкам

Посольство России в Лондоне опровергло сообщения, появившиеся в британской прессе, о якобы угрозе подводным коммуникациям со стороны России. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:35:00+03:00

2025-04-07T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Посольство России в Лондоне опровергло сообщения, появившиеся в британской прессе, о якобы угрозе подводным коммуникациям со стороны России. "По местной прессе вновь прокатилась волна наспех состряпанных фантастических историй о "российской угрозе", якобы устремившейся к британским берегам из морских пучин. В одну неправдоподобную кучу смешаны басни о российских научных судах и "яхтах олигархов", будто бы отрабатывающих военные задачи, бесконечные истории о киберпреступниках, которые пытаются навредить британской армии, а также домыслы о загадочных роботизированных щупальцах, с помощью которых из Москвы пытаются дотянуться до британских глубоководных коммуникаций", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. Дипломаты добавили, что "низкопробную пародию на романы Жюля Верна" венчает призыв Daily Mail к британцам запасаться батарейками, продуктами и швейцарскими ножами, чтобы "пережить надвигающийся в результате российских диверсий энергоколлапс в Англии". "В этом бездонном вымысле правда сгинула без остатка… Скажем честно – все эти заказные припадки медийного алармизма, навеянные импульсами от местных спецслужб, уже порядком наскучили", - говорится в комментарии дипмиссии. По словам посольства, "вишенкой на торте" нынешних антироссийских спекуляций в "некогда почтенной" газете Times выступает проходящее со ссылкой на анонимных "инсайдеров" обвинение в адрес России в подрыве газопроводов "Северных потоков". "Эта попытка свалить ответственность за диверсию с больной головы на здоровую не должна вводить в заблуждение. Напоминаем, что Минобороны России еще в 2022 году сообщило о причастности ВМС Великобритании к планированию и осуществлению этой операции по уничтожению ключевого объекта общеевропейской энергетической инфраструктуры", - подчеркнули дипломаты.

https://ria.ru/20250314/spetssluzhby-2005049656.html

https://ria.ru/20250407/germanija-2009888643.html

https://ria.ru/20241203/britaniya-1987207050.html

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