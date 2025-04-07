https://ria.ru/20250407/livan-2009845476.html

Ливан увеличил контингент на границе с Израилем

Ливан увеличил контингент на границе с Израилем - РИА Новости, 07.04.2025

Ливан увеличил контингент на границе с Израилем

Правительство Ливана одобрило призыв дополнительно 4,5 тысяч военнослужащих для увеличения контингента на границе с Израилем, сообщила канцелярия президента... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:08:00+03:00

2025-04-07T17:08:00+03:00

2025-04-07T17:08:00+03:00

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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Правительство Ливана одобрило призыв дополнительно 4,5 тысяч военнослужащих для увеличения контингента на границе с Израилем, сообщила канцелярия президента Ливана в понедельник. "Правительство три недели назад одобрило призыв 4,5 тысяч военнослужащих для усиления нашего присутствия на юге", - приводятся в сообщении слова президента Ливана Джозефа Ауна. Аун подтвердил, что Ливан привержен выполнению резолюции 1701 СБ ООН, отметив эффективное взаимодействие ливанских вооруженных сил с временными силами ООН (UNIFIL). При этом, добавил он, израильская армия продолжает регулярно нарушать соглашение о прекращении огня, нанося удары по территории Ливана. Говоря о процессе разоружения движения "Хезболлах", ливанский лидер отметил, что любые подобные вопросы будут решаться путем диалога. Аун подчеркнул, что право на оружие имеют только вооруженные силы Ливана. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.

https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html

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в мире, ливан, израиль, джозеф аун, оон, хезболла