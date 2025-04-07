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Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Литвина
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Литвина - РИА Новости, 07.04.2025
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Литвина
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:04:00+03:00
2025-04-07T17:04:00+03:00
2025-04-07T17:04:00+03:00
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екатерина мизулина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета блогером Михаилом Литвиным. Ранее глава Лиги Безопасно интернета публиковала фрагмент интервью, в котором блогер сообщил, что "купил военный билет". "Участники СВО обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета скамером Михаилом Литвиным. Об этом ранее он сам заявил в одном из интервью. Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о её результатах. Надеюсь, что Генеральная прокуратура России обратит внимание на обращение наших бойцов… Направим соответствующее обращение в Генпрокуратуру", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
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россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Литвина
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить информацию о военном билете Литвина