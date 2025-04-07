https://ria.ru/20250407/limony-2009736717.html

Турция приостановит экспорт лимонов

Турция приостановит экспорт лимонов - РИА Новости, 07.04.2025

Турция приостановит экспорт лимонов

Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли республики. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:21:00+03:00

2025-04-07T08:21:00+03:00

2025-04-07T10:41:00+03:00

турция

экономика

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СТАМБУЛ, 7 апр — Новости. Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли республики."В координации с Министерством сельского и лесного хозяйства Минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости решение отменят.Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины — на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины (15%).Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.

https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html

https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html

турция

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, экономика