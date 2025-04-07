Турция приостановит экспорт лимонов
Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды
© Getty Images / Anadolu / Emin MenguarslanЛиния по переработке и упаковке лимонов на предприятии в Измире, Турция
© Getty Images / Anadolu / Emin Menguarslan
Линия по переработке и упаковке лимонов на предприятии в Измире, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 апр — Новости. Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли республики.
"В координации с Министерством сельского и лесного хозяйства Минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе.
Лимон — польза и вред фрукта для организма мужчин, женщин и детей
25 ноября 2024, 17:01
Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины — на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины (15%).
Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.