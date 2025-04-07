Рейтинг@Mail.ru
Турция приостановит экспорт лимонов - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 07.04.2025 (обновлено: 10:41 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/limony-2009736717.html
Турция приостановит экспорт лимонов
Турция приостановит экспорт лимонов - РИА Новости, 07.04.2025
Турция приостановит экспорт лимонов
Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли республики. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:21:00+03:00
2025-04-07T10:41:00+03:00
турция
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009753785_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_9a5d0df30ef1b8024019a1f9045331c6.jpg
СТАМБУЛ, 7 апр — Новости. Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли республики."В координации с Министерством сельского и лесного хозяйства Минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе.В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости решение отменят.Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины — на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины (15%).Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
https://ria.ru/20241125/limon-1600796907.html
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009753785_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_632cc0870c78f13e68d08be148628ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, экономика
Турция, Экономика
Турция приостановит экспорт лимонов

Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды

© Getty Images / Anadolu / Emin MenguarslanЛиния по переработке и упаковке лимонов на предприятии в Измире, Турция
Линия по переработке и упаковке лимонов на предприятии в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Emin Menguarslan
Линия по переработке и упаковке лимонов на предприятии в Измире, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 7 апр — Новости. Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли республики.
"В координации с Министерством сельского и лесного хозяйства Минторг принял решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", — говорится в пресс-релизе.
Лимон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Лимон — польза и вред фрукта для организма мужчин, женщин и детей
25 ноября 2024, 17:01
В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости решение отменят.
Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины — на них приходится 70% экспорта. Следом идут апельсины (15%).
Россия традиционно занимает первые строчки среди импортеров турецких лимонов.
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина, заявила эксперт
5 апреля, 07:11
 
ТурцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала