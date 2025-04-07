https://ria.ru/20250407/lesa-2009821103.html

В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров

В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 07.04.2025

В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров

Власти Забайкальского края ввели в лесах региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:29:00+03:00

2025-04-07T15:29:00+03:00

2025-04-07T16:11:00+03:00

происшествия

забайкальский край

александр осипов

россия

чернышевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ураган в сибири

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Власти Забайкальского края ввели в лесах региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров, сообщил губернатор Александр Осипов.В конце марта власти Забайкалья объявили в регионе режим повышенной готовности в связи с первым в сезоне лесным пожаром. С 4 апреля в Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском районах ввели режим ЧС в лесах."Сегодня в лесах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах", - написал Осипов в своём Telegram-канале.Он отметил, что практически все природные пожары с начала года случились по вине человека.В воскресенье в главном управлении МЧС России по региону РИА Новости сообщили, что по данным на вечер, в Забайкалье тушат 36 природных пожаров, угрозы населенным пунктам нет. В соцсетях распространялись фото и видео, на которых вдоль трассы вдали вздымаются белые клубы дыма, по словам очевидцев, от лесных пожаров. Позже появились кадры горящей травы и деревьев, окутанных чёрным дымом, из которого вырывались языки пламени. Утверждалось, что якобы гарь от пожаров чувствуется даже в Чите.

https://ria.ru/20250405/chs-2009532366.html

https://ria.ru/20250407/chs-2009811898.html

забайкальский край

россия

чернышевский район

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происшествия, забайкальский край, александр осипов, россия, чернышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири