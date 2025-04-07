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Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности - РИА Новости, 07.04.2025
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:29:00+03:00
2025-04-07T13:29:00+03:00
2025-04-07T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сергей Лавров обсуждает сегодня вопросы евразийской безопасности с аккредитованными в Москве послами зарубежных стран", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией.
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россия, москва, сергей лавров, мария захарова, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Политика
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности
Захарова: Лавров обсуждает с послами вопросы евразийской безопасности