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Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности - РИА Новости, 07.04.2025
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13:29 07.04.2025 (обновлено: 13:33 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009793754.html
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности - РИА Новости, 07.04.2025
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:29:00+03:00
2025-04-07T13:33:00+03:00
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сергей лавров
мария захарова
политика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сергей Лавров обсуждает сегодня вопросы евразийской безопасности с аккредитованными в Москве послами зарубежных стран", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией.
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россия, москва, сергей лавров, мария захарова, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, Политика
Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности

Захарова: Лавров обсуждает с послами вопросы евразийской безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров обсуждает сегодня вопросы евразийской безопасности с аккредитованными в Москве послами зарубежных стран", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Биография Сергея Лаврова
21 марта, 03:03
 
РоссияМоскваСергей ЛавровМария ЗахароваПолитика
 
 
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