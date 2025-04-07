https://ria.ru/20250407/lavrov-2009793754.html

Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности

Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности - РИА Новости, 07.04.2025

Сергей Лавров обсудил с послами вопросы евразийской безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:29:00+03:00

2025-04-07T13:29:00+03:00

2025-04-07T13:33:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает в понедельник вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных дипмиссий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сергей Лавров обсуждает сегодня вопросы евразийской безопасности с аккредитованными в Москве послами зарубежных стран", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией.

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