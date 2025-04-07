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Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю - РИА Новости, 07.04.2025
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11:59 07.04.2025 (обновлено: 12:15 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html
Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю
Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю - РИА Новости, 07.04.2025
Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю
В Европе, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляют нацистов и их приспешников, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю, заявил... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:59:00+03:00
2025-04-07T12:15:00+03:00
россия
украина
прибалтика
сергей лавров
центральный музей великой отечественной войны
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Европе, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляют нацистов и их приспешников, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ обратился с приветственным словом к организаторам и участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Текст обращения опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства. Лавров указал, что акция "Бессмертный полк" уникальна по своему охвату и объединительной силе, а её проведение помогает сохранять историческую память. "Её проведение способствует сохранению исторической памяти, обеспечению связи времен и поколений, поддержанию у миллионов россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, чувства гордости за своих предков, спасших человечество от ужасов "коричневой чумы". Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего, на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники, ваша благородная, подвижническая деятельность приобретает особое значение", - отметил Лавров в приветственном слове. По его словам, глубоко символично, что участники форума собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны. "В этой связи глубоко символично, что вы собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, экспозиция которого напоминает о мужестве, стойкости и самопожертвовании всех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны. Убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, внесет свой вклад в дальнейшее сплочение соотечественников, укрепление их связей с исторической Родиной", - заявил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
https://ria.ru/20250406/pobeda-2009631406.html
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россия, украина, прибалтика, сергей лавров, центральный музей великой отечественной войны, в мире, европа
Россия, Украина, Прибалтика, Сергей Лавров, Центральный музей Великой Отечественной войны, В мире, Европа
Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю

Лавров: на Украине и в Прибалтике открыто прославляют нацистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Европе, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляют нацистов и их приспешников, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ обратился с приветственным словом к организаторам и участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Текст обращения опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Лавров указал, что акция "Бессмертный полк" уникальна по своему охвату и объединительной силе, а её проведение помогает сохранять историческую память.
«
"Её проведение способствует сохранению исторической памяти, обеспечению связи времен и поколений, поддержанию у миллионов россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, чувства гордости за своих предков, спасших человечество от ужасов "коричневой чумы". Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего, на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники, ваша благородная, подвижническая деятельность приобретает особое значение", - отметил Лавров в приветственном слове.
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По его словам, глубоко символично, что участники форума собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны.
«
"В этой связи глубоко символично, что вы собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, экспозиция которого напоминает о мужестве, стойкости и самопожертвовании всех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны. Убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, внесет свой вклад в дальнейшее сплочение соотечественников, укрепление их связей с исторической Родиной", - заявил глава МИД РФ.
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РоссияУкраинаПрибалтикаСергей ЛавровЦентральный музей Великой Отечественной войныВ миреЕвропа
 
 
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