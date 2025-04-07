Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю
Лавров: на Украине и в Прибалтике открыто прославляют нацистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Европе, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляют нацистов и их приспешников, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ обратился с приветственным словом к организаторам и участникам международного форума "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Текст обращения опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров указал, что акция "Бессмертный полк" уникальна по своему охвату и объединительной силе, а её проведение помогает сохранять историческую память.
«
"Её проведение способствует сохранению исторической памяти, обеспечению связи времен и поколений, поддержанию у миллионов россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, чувства гордости за своих предков, спасших человечество от ужасов "коричневой чумы". Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего, на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники, ваша благородная, подвижническая деятельность приобретает особое значение", - отметил Лавров в приветственном слове.
По его словам, глубоко символично, что участники форума собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны.
«
"В этой связи глубоко символично, что вы собрались в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, экспозиция которого напоминает о мужестве, стойкости и самопожертвовании всех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны. Убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, внесет свой вклад в дальнейшее сплочение соотечественников, укрепление их связей с исторической Родиной", - заявил глава МИД РФ.