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Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме - РИА Новости, 07.04.2025
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11:26 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/lavina-2009764557.html
Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме
Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме - РИА Новости, 07.04.2025
Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме
Спасатели в понедельник извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов в Магаданской области, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:26:00+03:00
2025-04-07T11:26:00+03:00
происшествия
магаданская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 7 апр - РИА Новости. Спасатели в понедельник извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов в Магаданской области, сообщило ГУМЧС России по региону. "Вечером 7 апреля группа спасателей главного управления МЧС России по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра обнаружила и извлекла из-под снега тела всех четверых погибших на перевале "Дядя Ваня" туристов. В настоящий момент ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан", - говорится в сообщении. В конце марта на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину, их тела оставались под снегом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
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происшествия, магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магаданская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме

Спасатели извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов на Колыме

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
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МАГАДАН, 7 апр - РИА Новости. Спасатели в понедельник извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов в Магаданской области, сообщило ГУМЧС России по региону.
«
"Вечером 7 апреля группа спасателей главного управления МЧС России по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра обнаружила и извлекла из-под снега тела всех четверых погибших на перевале "Дядя Ваня" туристов. В настоящий момент ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан", - говорится в сообщении.
В конце марта на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину, их тела оставались под снегом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
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ПроисшествияМагаданская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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