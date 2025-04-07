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Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме

Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме - РИА Новости, 07.04.2025

Спасатели извлекли тела погибших под лавиной туристов на Колыме

Спасатели в понедельник извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов в Магаданской области, сообщило ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:26:00+03:00

2025-04-07T11:26:00+03:00

2025-04-07T11:26:00+03:00

происшествия

магаданская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 7 апр - РИА Новости. Спасатели в понедельник извлекли тела четверых погибших под лавиной туристов в Магаданской области, сообщило ГУМЧС России по региону. "Вечером 7 апреля группа спасателей главного управления МЧС России по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра обнаружила и извлекла из-под снега тела всех четверых погибших на перевале "Дядя Ваня" туристов. В настоящий момент ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан", - говорится в сообщении. В конце марта на маршрут из поселка Синегорье Ягоднинского округа вышла зарегистрированная в МЧС туристическая группа горного турклуба МГУ из шести москвичей - двух мужчин и четырех женщин. Четверо из них погибли, попав под лавину, их тела оставались под снегом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Двоих выживших эвакуировали и госпитализировали в Магаданскую областную больницу.

https://ria.ru/20250219/alpinist-2000365673.html

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происшествия, магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)