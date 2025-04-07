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Мэр Курска подал в отставку - РИА Новости, 07.04.2025
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10:58 07.04.2025 (обновлено: 12:09 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/kutsak-2009759151.html
Мэр Курска подал в отставку
Мэр Курска подал в отставку - РИА Новости, 07.04.2025
Мэр Курска подал в отставку
Глава администрации Курска Игорь Куцак покидает должность, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн на заседании областного... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:58:00+03:00
2025-04-07T12:09:00+03:00
политика
курск
александр хинштейн
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КУРСК, 7 апр — РИА Новости. Глава администрации Курска Игорь Куцак покидает должность, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства."Хочу проинформировать всех о том, что Игорь Вячеславович Куцак высказал желание по собственному желанию покинуть занимаемую должность. Не скрою, мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем, я отговаривал от принятия такого решения. Мотивы и резоны, которые у Игоря Вячеславовича есть, очевидно, здесь ему этого сделать не позволили", — сказал врио губернатора. Он отметил, что на этой неделе пройдет заседание городского собрания депутатов Курска, которые должны будут рассмотреть заявление Куцака об отставке и назначить временно исполняющего обязанности. "До четверга в любом случае, Игорь Вячеславович, мы с вами работаем", — добавил Хинштейн. Куцак поблагодарил врио губернатора за понимание и выразил надежду, что депутаты поддержат его решение об отставке. "Принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию. В связи с семейными обстоятельствами большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности", — сказал он. Куцак возглавлял администрацию Курска с февраля 2022 года.
https://ria.ru/20250118/khinshteyn-1994397067.html
https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html
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политика, курск, александр хинштейн
Политика, Курск, Александр Хинштейн
Мэр Курска подал в отставку

Мэр Курска Куцак заявил об уходе в отставку по собственному желанию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава города Курска Игорь Куцак
Глава города Курска Игорь Куцак - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава города Курска Игорь Куцак. Архивное фото
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КУРСК, 7 апр — РИА Новости. Глава администрации Курска Игорь Куцак покидает должность, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
"Хочу проинформировать всех о том, что Игорь Вячеславович Куцак высказал желание по собственному желанию покинуть занимаемую должность. Не скрою, мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем, я отговаривал от принятия такого решения. Мотивы и резоны, которые у Игоря Вячеславовича есть, очевидно, здесь ему этого сделать не позволили", — сказал врио губернатора.
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Он отметил, что на этой неделе пройдет заседание городского собрания депутатов Курска, которые должны будут рассмотреть заявление Куцака об отставке и назначить временно исполняющего обязанности.
"До четверга в любом случае, Игорь Вячеславович, мы с вами работаем", — добавил Хинштейн.
Куцак поблагодарил врио губернатора за понимание и выразил надежду, что депутаты поддержат его решение об отставке.
"Принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию. В связи с семейными обстоятельствами большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности", — сказал он.
Куцак возглавлял администрацию Курска с февраля 2022 года.
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