Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области
Группировка "Север" блокировала пути движения ВСУ у Горналя в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апр — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока блокированы, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
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"Штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты продвигаются вдоль устья реки к Белогорскому монастырю (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. — Прим. ред.), где ведут уже боевые действия и вплотную подошли к населенному пункту Горналь. По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на серьезное сопротивление, российская артиллерия подавляет огневые точки противника и пехота продвигается вперед, не оставляя противнику шансов закрепиться.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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