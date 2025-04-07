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Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 07.04.2025 (обновлено: 19:37 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html
Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области
Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области - РИА Новости, 07.04.2025
Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области
Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока блокированы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:49:00+03:00
2025-04-07T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
владимир путин
вооруженные силы рф
сумская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апр — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока блокированы, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".&quot;Штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты продвигаются вдоль устья реки к Белогорскому монастырю (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. — Прим. ред.), где ведут уже боевые действия и вплотную подошли к населенному пункту Горналь. По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны&quot;, — рассказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на серьезное сопротивление, российская артиллерия подавляет огневые точки противника и пехота продвигается вперед, не оставляя противнику шансов закрепиться. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250407/kurskaya-2009798062.html
https://ria.ru/20250407/tank-2009835723.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, сумская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Валерий Герасимов
Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области

Группировка "Север" блокировала пути движения ВСУ у Горналя в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апр — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока блокированы, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«

"Штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты продвигаются вдоль устья реки к Белогорскому монастырю (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. — Прим. ред.), где ведут уже боевые действия и вплотную подошли к населенному пункту Горналь. По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны", — рассказал собеседник агентства.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Вчера, 13:55
По его словам, несмотря на серьезное сопротивление, российская артиллерия подавляет огневые точки противника и пехота продвигается вперед, не оставляя противнику шансов закрепиться.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВооруженные силы РФСумская областьВалерий Герасимов
 
 
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