https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html

Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области

Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области - РИА Новости, 07.04.2025

Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области

Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока блокированы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:49:00+03:00

2025-04-07T18:49:00+03:00

2025-04-07T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

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владимир путин

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сумская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 апр — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Курской области, пути движения ВСУ у населенного пункта Горналь с севера и востока блокированы, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты продвигаются вдоль устья реки к Белогорскому монастырю (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. — Прим. ред.), где ведут уже боевые действия и вплотную подошли к населенному пункту Горналь. По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны", — рассказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на серьезное сопротивление, российская артиллерия подавляет огневые точки противника и пехота продвигается вперед, не оставляя противнику шансов закрепиться. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250407/kurskaya-2009798062.html

https://ria.ru/20250407/tank-2009835723.html

курская область

россия

суджа

сумская область

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, сумская область, валерий герасимов