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Курс юаня вырос до 11,79 рубля - РИА Новости, 07.04.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:06 07.04.2025 (обновлено: 10:07 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/kurs-2009752086.html
Курс юаня вырос до 11,79 рубля
Курс юаня вырос до 11,79 рубля - РИА Новости, 07.04.2025
Курс юаня вырос до 11,79 рубля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:06:00+03:00
2025-04-07T10:07:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 7 копеек, до 11,79 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня вырос до 11,79 рубля

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,79 рубля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВитрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня
Витрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Витрина пункта обмены валюты со знаками евро и китайского юаня. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 7 копеек, до 11,79 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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