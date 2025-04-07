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Курс юаня вырос до 11,79 рубля

Курс юаня вырос до 11,79 рубля - РИА Новости, 07.04.2025

Курс юаня вырос до 11,79 рубля

Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:06:00+03:00

2025-04-07T10:06:00+03:00

2025-04-07T10:07:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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московская биржа

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 7 копеек, до 11,79 рубля.

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа