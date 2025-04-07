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Курс юаня вырос до 11,79 рубля
Курс юаня вырос до 11,79 рубля - РИА Новости, 07.04.2025
Курс юаня вырос до 11,79 рубля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:06:00+03:00
2025-04-07T10:06:00+03:00
2025-04-07T10:07:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 7 копеек, до 11,79 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс юаня вырос до 11,79 рубля
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,79 рубля