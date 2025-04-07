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В Крыму пошел снег - РИА Новости, 07.04.2025
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09:54 07.04.2025 (обновлено: 10:02 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/krym-2009750613.html
В Крыму пошел снег
В Крыму пошел снег - РИА Новости, 07.04.2025
В Крыму пошел снег
Холодный фронт принес в Крым мокрый снег и снижение температуры воздуха вплоть до заморозков, сообщил крымский гидрометцентр. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Холодный фронт принес в Крым мокрый снег и снижение температуры воздуха вплоть до заморозков, сообщил крымский гидрометцентр. В понедельник утром в Симферополе, в предгорных и горных районах Крыма пошел мокрый снег. "В связи с прохождением холодного фронтального раздела в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом" , - сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, во вторник и среду ожидается дальнейшее понижение температур воздуха, в степных и предгорных районах заморозки до 2 градусах мороза. В Крыму на эти дни объявлено штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20250406/roskosmos-2009704857.html
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Снегопад в Крыму
Ожидается, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет снижаться вплоть до заморозков, сообщили в местном гидрометцентре.
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общество, симферополь, погода
Общество, Симферополь, Погода
В Крыму пошел снег

В Крыму пошел снег, ожидаются заморозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Холодный фронт принес в Крым мокрый снег и снижение температуры воздуха вплоть до заморозков, сообщил крымский гидрометцентр.
В понедельник утром в Симферополе, в предгорных и горных районах Крыма пошел мокрый снег.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом" , - сообщили в гидрометцентре.
По данным синоптиков, во вторник и среду ожидается дальнейшее понижение температур воздуха, в степных и предгорных районах заморозки до 2 градусах мороза. В Крыму на эти дни объявлено штормовое предупреждение.
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