https://ria.ru/20250407/kriminal-2009332066.html
"Не осталось живого места". Что устроила банда подростков в Пятигорске
"Не осталось живого места". Что устроила банда подростков в Пятигорске - РИА Новости, 07.04.2025
"Не осталось живого места". Что устроила банда подростков в Пятигорске
Заманили в парк и жестоко избили — в Ставропольском крае продолжается расследование уголовного дела о зверском убийстве 20-летнего Егора Черемыслова. Сотрудники РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T08:00:00+03:00
2025-04-07T10:24:00+03:00
происшествия
пятигорск
ставропольский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Заманили в парк и жестоко избили — в Ставропольском крае продолжается расследование уголовного дела о зверском убийстве 20-летнего Егора Черемыслова. Сотрудники СК уверяют, что в расправе участвовал лишь один подросток. Однако родные погибшего с этим категорически не согласны. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах преступления.Окровавленная палкаЭто произошло в пятигорском парке культуры и отдыха имени Кирова вечером 17 марта.Банда сразу разбежалась. Кто-то из прохожих вызвал скорую, однако медики помочь уже ничем не могли.По словам матери, Егор звонил ей и она слышала, как он умолял хулиганов не убивать. В ответ — смех. Причем и мужской, и женский. Бросилась в парк, нашла сына. Голова и лицо в крови, нос сломан, рядом с телом лежала окровавленная деревянная палка.Полицейские установили подозреваемых в течение суток — учащиеся разных школ города. После опросов почти всех отпустили."Задержан всего один участник, 14-летний подросток, который якобы задушил Егора, — написал в Сети дядя жертвы. — Заявляю: на Егоре не было живого места: множественные переломы, включая челюсть, шею и череп. Полиция не предпринимает действий к расследованию и заостряет внимание лишь на одном человеке! Избивали же от десяти до 14 малолетних отморозков".Родные Егора отметили: преступление совершили в семь-восемь вечера, в парке наверняка были люди. В мессенджерах и соцсетях попросили отозваться тех, кто стал очевидцем преступления. Смерть от асфиксииВозбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство". "Предварительная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи, — сообщили в СК. — Во время проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что к убийству причастен 14-летний местный житель".За решетку отправили только его. Родные погибшего обратились к общественности и лично председателю СКР Александру Бастрыкину."Если вы не возьмете расследование уголовного дела на личный контроль, все участники избиения не понесут должного наказания, — заявила мать жертвы в видеообращении, опубликованном изданием "Блокнот. Ставрополь". — Полиция задержала подростка, который, судя по справке медэксперта, задушил моего сына, но это не означает, что остальные не принимали участия в расправе. Их действия необходимо рассматривать как соучастие и предварительный сговор в совершении преступления".Знакомые Егора мотивом преступления назвали конфликт в соцсетях. Якобы с Черемысловым настойчиво пыталась познакомиться одна школьница, однако он уже встречался с другой девушкой и мягко попросил несовершеннолетнюю поклонницу больше его не беспокоить. Та отступать не собиралась и пригласила молодого человека в парк пообщаться, куда и позвала группу поддержки.Так это или нет, установит следствие. Информацию о причастности к убийству остальных подозреваемых проверяют. По данным местных СМИ, некоторые из них попытались покинуть страну и уехать в Грузию.Вторые похороныУголовным делом заинтересовались в Москве. Расследование на личный контроль взял глава СКР и распорядился передать все материалы из Пятигорска в Ставрополь — в краевое управление.Депутаты и общественники пообещали оказать максимальное содействие семье погибшего.Знавшие Егора подчеркивают: он не был конфликтным, всегда старался решать спорные ситуации мирным путем. "И мухи бы не обидел, — сказал РИА Новости его друг Олег. — Всегда был на позитиве, врагов не имел. Когда я услышал о случившемся, испытал настоящий шок".За несколько дней до трагедии в семье Черемысловых прошли другие похороны — простились с погибшим на СВО старшим сыном Захаром. Всего в семье было четверо детей, остались младшие брат и сестра.Расследование продолжается: сотрудники СК опрашивают очевидцев, возможных участников и ждут результатов развернутой судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что уже в ближайшее время в уголовном деле появятся новые фигуранты, а статью ужесточат на убийство, совершенное группой лиц. В любом случае, если вину одного или сразу нескольких подростков докажут в суде, им в силу возраста грозит не более десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html
https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Заманили в парк и жестоко избили — в Ставропольском крае продолжается расследование уголовного дела о зверском убийстве 20-летнего Егора Черемыслова. Сотрудники СК уверяют, что в расправе участвовал лишь один подросток. Однако родные погибшего с этим категорически не согласны. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах преступления.
Это произошло в пятигорском парке культуры и отдыха имени Кирова вечером 17 марта.
Банда сразу разбежалась. Кто-то из прохожих вызвал скорую, однако медики помочь уже ничем не могли.
По словам матери, Егор звонил ей и она слышала, как он умолял хулиганов не убивать. В ответ — смех. Причем и мужской, и женский. Бросилась в парк, нашла сына. Голова и лицо в крови, нос сломан, рядом с телом лежала окровавленная деревянная палка.
Полицейские установили подозреваемых в течение суток — учащиеся разных школ города. После опросов почти всех отпустили.
"Задержан всего один участник, 14-летний подросток, который якобы задушил Егора, — написал в Сети дядя жертвы. — Заявляю: на Егоре не было живого места: множественные переломы, включая челюсть, шею и череп. Полиция не предпринимает действий к расследованию и заостряет внимание лишь на одном человеке! Избивали же от десяти до 14 малолетних отморозков".
Родные Егора отметили: преступление совершили в семь-восемь вечера, в парке наверняка были люди. В мессенджерах и соцсетях попросили отозваться тех, кто стал очевидцем преступления.
Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство". "Предварительная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи, — сообщили в СК. — Во время проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что к убийству причастен 14-летний местный житель".
За решетку отправили только его. Родные погибшего обратились к общественности и лично председателю СКР Александру Бастрыкину.
"Если вы не возьмете расследование уголовного дела на личный контроль, все участники избиения не понесут должного наказания, — заявила мать жертвы в видеообращении, опубликованном изданием "Блокнот. Ставрополь"
. — Полиция задержала подростка, который, судя по справке медэксперта, задушил моего сына, но это не означает, что остальные не принимали участия в расправе. Их действия необходимо рассматривать как соучастие и предварительный сговор в совершении преступления".
Знакомые Егора мотивом преступления назвали конфликт в соцсетях. Якобы с Черемысловым настойчиво пыталась познакомиться одна школьница, однако он уже встречался с другой девушкой и мягко попросил несовершеннолетнюю поклонницу больше его не беспокоить. Та отступать не собиралась и пригласила молодого человека в парк пообщаться, куда и позвала группу поддержки.
Так это или нет, установит следствие. Информацию о причастности к убийству остальных подозреваемых проверяют. По данным местных СМИ, некоторые из них попытались покинуть страну и уехать в Грузию.
Уголовным делом заинтересовались в Москве. Расследование на личный контроль взял глава СКР и распорядился передать все материалы из Пятигорска в Ставрополь — в краевое управление.
Депутаты и общественники пообещали оказать максимальное содействие семье погибшего.
Знавшие Егора подчеркивают: он не был конфликтным, всегда старался решать спорные ситуации мирным путем. "И мухи бы не обидел, — сказал РИА Новости его друг Олег. — Всегда был на позитиве, врагов не имел. Когда я услышал о случившемся, испытал настоящий шок".
За несколько дней до трагедии в семье Черемысловых прошли другие похороны — простились с погибшим на СВО старшим сыном Захаром. Всего в семье было четверо детей, остались младшие брат и сестра.
Расследование продолжается: сотрудники СК опрашивают очевидцев, возможных участников и ждут результатов развернутой судебно-медицинской экспертизы. Не исключено, что уже в ближайшее время в уголовном деле появятся новые фигуранты, а статью ужесточат на убийство, совершенное группой лиц. В любом случае, если вину одного или сразу нескольких подростков докажут в суде, им в силу возраста грозит не более десяти лет лишения свободы.