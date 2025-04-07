В Кремле заявили, что внимательно следят за ценами на нефть
Песков назвал цену на нефть важным показателем российского бюджета
© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Цена на нефть является важным показателем для российского бюджета, власти России внимательно отслеживают этот показатель, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Конечно, это тот показатель (цены на нефть - ред.), который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета... Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть.
Ранее сообщалось, что из данных торгов следует, что мировые цены на нефть в понедельник утром теряют больше 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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