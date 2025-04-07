https://ria.ru/20250407/kreml-2009787982.html

В Кремле заявили, что внимательно следят за ценами на нефть

В Кремле заявили, что внимательно следят за ценами на нефть - РИА Новости, 07.04.2025

В Кремле заявили, что внимательно следят за ценами на нефть

Цена на нефть является важным показателем для российского бюджета, власти России внимательно отслеживают этот показатель, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:01:00+03:00

2025-04-07T13:01:00+03:00

2025-04-07T13:01:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Цена на нефть является важным показателем для российского бюджета, власти России внимательно отслеживают этот показатель, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, это тот показатель (цены на нефть - ред.), который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета... Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть. Ранее сообщалось, что из данных торгов следует, что мировые цены на нефть в понедельник утром теряют больше 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, brent