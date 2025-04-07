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Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов - РИА Новости, 07.04.2025
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21:28 07.04.2025 (обновлено: 21:34 07.04.2025)
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Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов
Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов - РИА Новости, 07.04.2025
Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов
Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:28:00+03:00
2025-04-07T21:34:00+03:00
экономика
россия
минск
белоруссия
александр турчинов
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Есть еще много вопросов, которые надо нам дальше продвигать, потому что это повестка не самая простая. Тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли минфину ранее", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".Он подчеркнул, что это будет оказывать поддержку белорусской финансовой системе, платежному балансу. "Но будем еще работать и дальше", - сказал Селиверстов.В эфире телеканала пояснили, что тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем обсуждения во время белорусско-российских переговоров, прошедших в понедельник в Москве. Глава белорусского правительства Александр Турчин в понедельник прибыл с официальным визитом в РФ, прошли его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один и в расширенном составе.
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экономика, россия, минск, белоруссия, александр турчинов, михаил мишустин
Экономика, Россия, Минск, Белоруссия, Александр Турчинов, Михаил Мишустин
Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов

Белоруссия договорилась о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
«
"Есть еще много вопросов, которые надо нам дальше продвигать, потому что это повестка не самая простая. Тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли минфину ранее", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что это будет оказывать поддержку белорусской финансовой системе, платежному балансу. "Но будем еще работать и дальше", - сказал Селиверстов.
В эфире телеканала пояснили, что тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем обсуждения во время белорусско-российских переговоров, прошедших в понедельник в Москве. Глава белорусского правительства Александр Турчин в понедельник прибыл с официальным визитом в РФ, прошли его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один и в расширенном составе.
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