Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов
Белоруссия договорилась о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов
© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
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"Есть еще много вопросов, которые надо нам дальше продвигать, потому что это повестка не самая простая. Тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли минфину ранее", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что это будет оказывать поддержку белорусской финансовой системе, платежному балансу. "Но будем еще работать и дальше", - сказал Селиверстов.
В эфире телеканала пояснили, что тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем обсуждения во время белорусско-российских переговоров, прошедших в понедельник в Москве. Глава белорусского правительства Александр Турчин в понедельник прибыл с официальным визитом в РФ, прошли его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один и в расширенном составе.
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