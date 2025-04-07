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Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов

Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов - РИА Новости, 07.04.2025

Минск договорился о рефинансировании некоторых выданных Россией кредитов

Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:28:00+03:00

2025-04-07T21:28:00+03:00

2025-04-07T21:34:00+03:00

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россия

минск

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия договорилась о рефинансировании кредитов по отдельным соглашениям с правительством РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Есть еще много вопросов, которые надо нам дальше продвигать, потому что это повестка не самая простая. Тем не менее по отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставляли минфину ранее", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".Он подчеркнул, что это будет оказывать поддержку белорусской финансовой системе, платежному балансу. "Но будем еще работать и дальше", - сказал Селиверстов.В эфире телеканала пояснили, что тема рефинансирования долговых обязательств была одной из тем обсуждения во время белорусско-российских переговоров, прошедших в понедельник в Москве. Глава белорусского правительства Александр Турчин в понедельник прибыл с официальным визитом в РФ, прошли его переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным в формате один на один и в расширенном составе.

https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987301262.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, минск, белоруссия, александр турчинов, михаил мишустин