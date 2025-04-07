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В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о похищении женщин - РИА Новости, 07.04.2025
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14:29 07.04.2025 (обновлено: 14:37 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/krasnojarsk-2009804469.html
В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о похищении женщин
В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о похищении женщин - РИА Новости, 07.04.2025
В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о похищении женщин
Семеро фигурантов арестованы и еще двое отправлены под домашний арест в Красноярске за участие в преступной группе, похищавшей женщин для занятия проституцией,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:29:00+03:00
2025-04-07T14:37:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Семеро фигурантов арестованы и еще двое отправлены под домашний арест в Красноярске за участие в преступной группе, похищавшей женщин для занятия проституцией, сообщает региональный СК РФ. "На данный момент по ходатайству следствия Центральным и Железнодорожным судами города Красноярска семи фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что еще трое фигурантов ожидают суды по мере пресечения, которые состоятся в понедельник и во вторник. "Дело заведено на 17 человек, девятерым из них избрали меру пресечения, еще трое ожидают. В отношении пятерых были избраны меры, не связанные с лишением свободы", - сказал собеседник агентства. Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входило около 40 человек, имело высокую степень организованности. Для вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что банду сформировал красноярский "авторитет" Сергей Иванов по прозвищу Иванчик. При задержании на квартире, где держали часть девушек, было обнаружено оружие. В региональном СК пояснили, что оружие – травматическое.
https://ria.ru/20240812/organizator-1965676907.html
https://ria.ru/20240628/sud-1956095281.html
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Задержание участников банды в квартире, которые похищали женщин
РИА Новости публикует новые кадры задержания участников банды, которые в Красноярском крае и Новосибирской области похищали одиноких женщин и заставляли их заниматься проституцией.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, россия, красноярск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске, Россия, Красноярск
В Красноярске арестовали подозреваемых по делу о похищении женщин

В Красноярске арестовали семь человек по делу о похищении женщин

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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Семеро фигурантов арестованы и еще двое отправлены под домашний арест в Красноярске за участие в преступной группе, похищавшей женщин для занятия проституцией, сообщает региональный СК РФ.
«
"На данный момент по ходатайству следствия Центральным и Железнодорожным судами города Красноярска семи фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что еще трое фигурантов ожидают суды по мере пресечения, которые состоятся в понедельник и во вторник.
«
"Дело заведено на 17 человек, девятерым из них избрали меру пресечения, еще трое ожидают. В отношении пятерых были избраны меры, не связанные с лишением свободы", - сказал собеседник агентства.
Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входило около 40 человек, имело высокую степень организованности.
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Для вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что банду сформировал красноярский "авторитет" Сергей Иванов по прозвищу Иванчик. При задержании на квартире, где держали часть девушек, было обнаружено оружие. В региональном СК пояснили, что оружие – травматическое.
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