https://ria.ru/20250407/konfiskatsiya-2009743926.html

Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта"

Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта" - РИА Новости, 07.04.2025

Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта"

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:18:00+03:00

2025-04-07T09:18:00+03:00

2025-04-07T09:40:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт" в Иркутской области, указывается в карточке дела.Хамовнический суд Москвы назначил на 25 апреля беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт".Ответчиками по иску замгенпрокурора стали бывший чиновник Виктор Круглов, члены его семьи и бывший гендиректор предприятия Николай Мельник.Как писала газета "Коммерсант", стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата вопреки существующим запретам он совмещал бизнес и госслужбу.

https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html

https://ria.ru/20250331/parshin-2008455694.html

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россия, саянскхимпласт, происшествия, москва, иркутская область, генеральная прокуратура рф