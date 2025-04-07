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Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта" - РИА Новости, 07.04.2025
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09:18 07.04.2025 (обновлено: 09:40 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/konfiskatsiya-2009743926.html
Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта"
Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта" - РИА Новости, 07.04.2025
Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта"
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:18:00+03:00
2025-04-07T09:40:00+03:00
россия
саянскхимпласт
происшествия
москва
иркутская область
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт" в Иркутской области, указывается в карточке дела.Хамовнический суд Москвы назначил на 25 апреля беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт".Ответчиками по иску замгенпрокурора стали бывший чиновник Виктор Круглов, члены его семьи и бывший гендиректор предприятия Николай Мельник.Как писала газета "Коммерсант", стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата вопреки существующим запретам он совмещал бизнес и госслужбу.
https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html
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россия, саянскхимпласт, происшествия, москва, иркутская область, генеральная прокуратура рф
Россия, Саянскхимпласт, Происшествия, Москва, Иркутская область, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура попросила изъять имущество "Саянскхимпласта"

ГП попросила изъять имущество "Саянскхимпласта" у семьи экс-депутата Круглова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт" в Иркутской области, указывается в карточке дела.
Хамовнический суд Москвы назначил на 25 апреля беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт".
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Ответчиками по иску замгенпрокурора стали бывший чиновник Виктор Круглов, члены его семьи и бывший гендиректор предприятия Николай Мельник.
Как писала газета "Коммерсант", стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО "Саянскхимпласт" оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата вопреки существующим запретам он совмещал бизнес и госслужбу.
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РоссияСаянскхимпластПроисшествияМоскваИркутская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
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