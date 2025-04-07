https://ria.ru/20250407/km-2009734460.html

KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз"

KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз" - РИА Новости, 07.04.2025

KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз"

Военно-промышленный холдинг KMZ приступил к разработке российских агрегатов и механизмов для тяжелых грузовых автомобилей "Камаз" на замену Bosch и ZF... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:02:00+03:00

2025-04-07T08:02:00+03:00

2025-04-07T08:34:00+03:00

россия

камаз (завод)

авто

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил к разработке российских агрегатов и механизмов для тяжелых грузовых автомобилей "Камаз" на замену Bosch и ZF Friedrichshafen, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Холдинг реализует федеральный проект на поддержку проектов, предусматривающих разработку в России конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отрасли автомобилестроения. "На данный момент уже изготовлены опытные образцы и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов. После чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей "Камаз" для подтверждения наработки на безотказность также не менее 500 часов", - сказал Даниленко. Он отметил, что в рамках проекта должна быть разработана конструкторская, включая технические условия, и технологическая документации на производство изделий, изготовлены опытные образцы изделий, проведены приемочные испытания. "Окончание работ и начало серийного производства изделий запланировано на конец 2025 года", - сказал управляющий директор. Даниленко подчеркнул, что при разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы. "Объем рынка на данный момент оценивается в 3,5 тысячи изделий в год", - сказал управляющий директор KMZ.

https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002766210.html

https://ria.ru/20250313/e-neva-2004881743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, камаз (завод), авто