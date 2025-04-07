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KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз" - РИА Новости, 07.04.2025
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08:02 07.04.2025 (обновлено: 08:34 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/km-2009734460.html
KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз"
KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз" - РИА Новости, 07.04.2025
KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз"
Военно-промышленный холдинг KMZ приступил к разработке российских агрегатов и механизмов для тяжелых грузовых автомобилей "Камаз" на замену Bosch и ZF... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:02:00+03:00
2025-04-07T08:34:00+03:00
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил к разработке российских агрегатов и механизмов для тяжелых грузовых автомобилей "Камаз" на замену Bosch и ZF Friedrichshafen, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Холдинг реализует федеральный проект на поддержку проектов, предусматривающих разработку в России конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отрасли автомобилестроения. "На данный момент уже изготовлены опытные образцы и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов. После чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей "Камаз" для подтверждения наработки на безотказность также не менее 500 часов", - сказал Даниленко. Он отметил, что в рамках проекта должна быть разработана конструкторская, включая технические условия, и технологическая документации на производство изделий, изготовлены опытные образцы изделий, проведены приемочные испытания. "Окончание работ и начало серийного производства изделий запланировано на конец 2025 года", - сказал управляющий директор. Даниленко подчеркнул, что при разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы. "Объем рынка на данный момент оценивается в 3,5 тысячи изделий в год", - сказал управляющий директор KMZ.
https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002766210.html
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россия, камаз (завод), авто
Россия, КамАЗ (завод), Авто
KMZ начал разработку комплектующих для грузовиков "Камаз"

KMZ импортозаместит комплектующие Bosch для "Камазов"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобильный завод ОАО "КАМАЗ"
Автомобильный завод ОАО КАМАЗ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобильный завод ОАО "КАМАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ приступил к разработке российских агрегатов и механизмов для тяжелых грузовых автомобилей "Камаз" на замену Bosch и ZF Friedrichshafen, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
Холдинг реализует федеральный проект на поддержку проектов, предусматривающих разработку в России конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отрасли автомобилестроения.
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"На данный момент уже изготовлены опытные образцы и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов. После чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей "Камаз" для подтверждения наработки на безотказность также не менее 500 часов", - сказал Даниленко.
Он отметил, что в рамках проекта должна быть разработана конструкторская, включая технические условия, и технологическая документации на производство изделий, изготовлены опытные образцы изделий, проведены приемочные испытания.
"Окончание работ и начало серийного производства изделий запланировано на конец 2025 года", - сказал управляющий директор.
Даниленко подчеркнул, что при разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы.
"Объем рынка на данный момент оценивается в 3,5 тысячи изделий в год", - сказал управляющий директор KMZ.
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