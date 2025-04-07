https://ria.ru/20250407/kitay-2009766035.html

В МИД Китая рассказали, как будут решать вопросы, связанные с Tik Tok

В МИД Китая рассказали, как будут решать вопросы, связанные с Tik Tok - РИА Новости, 07.04.2025

В МИД Китая рассказали, как будут решать вопросы, связанные с Tik Tok

Китай будет решать вопросы, связанные с TikTok, на основании своих законов и правил, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:35:00+03:00

2025-04-07T11:35:00+03:00

2025-04-07T11:35:00+03:00

сша

китай

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введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай будет решать вопросы, связанные с TikTok, на основании своих законов и правил, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два источника сообщило, что власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары. "Что касается вопросов, связанных с TikTok, Китай уже многократно разъяснял свою принципиальную позицию. Китай будет решать соответствующие вопросы в соответствии с китайскими законами и правилами", - заявил Линь Цзянь. Он подчеркнул, что "США должны обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий, работающих в Соединенных Штатах". По данным агентства Рейтер, сделка о TikTok в США была финализирована ко 2 апреля, она предусматривала вывод американских операций соцсети в новую базирующуюся в США компанию, мажоритарная доля в ней принадлежала бы американским инвесторам, при это доля ByteDance по этой сделке составляла бы 20%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. Президент США Дональд Трамп в минувшую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250121/kitaj-1994851995.html

https://ria.ru/20250403/vens-2009132045.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, tiktok, введение трампом пошлин на импорт, в мире