https://ria.ru/20250407/kitay-2009763562.html

МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США

МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025

МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США

Политика США по повышению таможенных пошлин еще больше увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, при этом сильнее всех пострадают менее развитые... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:21:00+03:00

2025-04-07T11:21:00+03:00

2025-04-07T11:41:00+03:00

сша

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дональд трамп

мид кнр

всемирная торговая организация (вто)

оон

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 7 апр – РИА новости. Политика США по повышению таможенных пошлин еще больше увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, при этом сильнее всех пострадают менее развитые страны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "Злоупотребление пошлинами со стороны США равносильно лишению стран, особенно стран глобального Юга, их права на развитие", - заявил Линь Цзянь. Он отметил, что "анализ данных Всемирной торговой организации показывает, что в условиях неравного экономического развития и экономической мощи политика США по повышению таможенных пошлин еще больше увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, при этом менее развитые страны пострадают сильнее, что серьезно подорвет усилия по достижению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года".

https://ria.ru/20250407/tramp-2009728606.html

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

сша

пекин

юг

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сша, пекин, юг, дональд трамп, мид кнр, всемирная торговая организация (вто), оон, введение трампом пошлин на импорт, в мире