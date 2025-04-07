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МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США
МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США - РИА Новости, 07.04.2025
МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США
Политика США по повышению таможенных пошлин еще больше увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, при этом сильнее всех пострадают менее развитые... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:21:00+03:00
2025-04-07T11:21:00+03:00
2025-04-07T11:41:00+03:00
сша
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юг
дональд трамп
мид кнр
всемирная торговая организация (вто)
оон
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 7 апр – РИА новости. Политика США по повышению таможенных пошлин еще больше увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, при этом сильнее всех пострадают менее развитые страны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "Злоупотребление пошлинами со стороны США равносильно лишению стран, особенно стран глобального Юга, их права на развитие", - заявил Линь Цзянь. Он отметил, что "анализ данных Всемирной торговой организации показывает, что в условиях неравного экономического развития и экономической мощи политика США по повышению таможенных пошлин еще больше увеличит разрыв между богатыми и бедными странами, при этом менее развитые страны пострадают сильнее, что серьезно подорвет усилия по достижению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года".
https://ria.ru/20250407/tramp-2009728606.html
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сша, пекин, юг, дональд трамп, мид кнр, всемирная торговая организация (вто), оон, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Пекин, Юг, Дональд Трамп, МИД КНР, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
МИД Китая предупредил о последствиях повышения пошлин США
МИД КНР: политика США увеличит разрыв между богатыми и бедными странами