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Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 07.04.2025
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21:54 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kitaj-2009910772.html
Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США
Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 07.04.2025
Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Китай решил изолировать себя, приняв ответные меры по повышению пошлин на американские товары. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:54:00+03:00
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дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Китай решил изолировать себя, приняв ответные меры по повышению пошлин на американские товары. "Китай решил изолировать себя путем принятия ответных мер и усугубления предыдущего плохого поведения", - написал он в социальной сети Х. Бессент уточнил, что уже больше 50 стран вышли на связь с американским президентом Дональдом Трампом после введения им масштабных импортных пошлин,. По его словам, они сделали это "открыто и позитивно". "Мы с нетерпением ждем конструктивных переговоров с ними в ближайшие недели", - подчеркнул глава американского минфина. Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей. Ранее Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами вдобавок к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
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цены на нефть, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США

Бессент: Китай решил изолировать себя ответными мерами на американские пошлины

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Китай решил изолировать себя, приняв ответные меры по повышению пошлин на американские товары.
«
"Китай решил изолировать себя путем принятия ответных мер и усугубления предыдущего плохого поведения", - написал он в социальной сети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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5 апреля, 08:00
Бессент уточнил, что уже больше 50 стран вышли на связь с американским президентом Дональдом Трампом после введения им масштабных импортных пошлин,. По его словам, они сделали это "открыто и позитивно".
«
"Мы с нетерпением ждем конструктивных переговоров с ними в ближайшие недели", - подчеркнул глава американского минфина.
Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
Ранее Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами вдобавок к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
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Цены на нефтьСШАКитайПекинДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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