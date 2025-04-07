https://ria.ru/20250407/kitaj-2009910772.html

Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США

Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 07.04.2025

Китай решил изолировать себя, заявил глава Минфина США

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Китай решил изолировать себя, приняв ответные меры по повышению пошлин на американские товары. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:54:00+03:00

2025-04-07T21:54:00+03:00

2025-04-07T21:54:00+03:00

цены на нефть

сша

китай

пекин

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Китай решил изолировать себя, приняв ответные меры по повышению пошлин на американские товары. "Китай решил изолировать себя путем принятия ответных мер и усугубления предыдущего плохого поведения", - написал он в социальной сети Х. Бессент уточнил, что уже больше 50 стран вышли на связь с американским президентом Дональдом Трампом после введения им масштабных импортных пошлин,. По его словам, они сделали это "открыто и позитивно". "Мы с нетерпением ждем конструктивных переговоров с ними в ближайшие недели", - подчеркнул глава американского минфина. Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей. Ранее Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами вдобавок к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт