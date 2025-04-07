Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:21 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kinoprokat-2009720289.html
Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 07.04.2025
Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России
Премьера недели фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 543,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T01:21:00+03:00
2025-04-07T01:21:00+03:00
культура
россия
белоруссия
евгений цыганов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983365324_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6433283eee1f40780ddf298ff58fb5c8.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьера недели фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 543,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели - боевик "Мастер". Он заработал в прокате за уикенд 80,3 миллиона рублей. Мультфильм "Minecraft в кино" занял третью позицию: сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 75 миллионов рублей. Семейный фильм "Пальма 2" занял четвертое место, заработав 55,9 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фантастическая комедия "Ждун", собравшая в прокате 41,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250331/kinoprokat-2008300559.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983365324_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_60e337563753750c67e44221ac58b04f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, евгений цыганов, снг
Культура, Россия, Белоруссия, Евгений Цыганов, СНГ
Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России на выходных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕвгений Цыганов
Евгений Цыганов - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Евгений Цыганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьера недели фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 543,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился лидер прошлой недели - боевик "Мастер". Он заработал в прокате за уикенд 80,3 миллиона рублей.
Мультфильм "Minecraft в кино" занял третью позицию: сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 75 миллионов рублей.
Семейный фильм "Пальма 2" занял четвертое место, заработав 55,9 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фантастическая комедия "Ждун", собравшая в прокате 41,4 миллиона рублей.
Постер фильма Мастер - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Боевик "Мастер" возглавил кинопрокат в России
31 марта, 02:14
 
КультураРоссияБелоруссияЕвгений ЦыгановСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала