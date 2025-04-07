https://ria.ru/20250407/kinoprokat-2009720289.html

Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 07.04.2025

Фильм "Батя 2. Дед" возглавил кинопрокат в России

Премьера недели фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 543,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T01:21:00+03:00

2025-04-07T01:21:00+03:00

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культура

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьера недели фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 543,5 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели - боевик "Мастер". Он заработал в прокате за уикенд 80,3 миллиона рублей. Мультфильм "Minecraft в кино" занял третью позицию: сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 75 миллионов рублей. Семейный фильм "Пальма 2" занял четвертое место, заработав 55,9 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фантастическая комедия "Ждун", собравшая в прокате 41,4 миллиона рублей.

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россия, белоруссия, евгений цыганов, снг