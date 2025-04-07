https://ria.ru/20250407/kharris-2009762271.html

Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах

Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах - РИА Новости, 07.04.2025

Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах

Кандидат от Демократической партии на прошедших в ноябре президентских выборах в США Камала Харрис в случае победы уже к лету 2025 года развязала бы ядерный... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:18:00+03:00

2025-04-07T11:18:00+03:00

2025-04-07T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии на прошедших в ноябре президентских выборах в США Камала Харрис в случае победы уже к лету 2025 года развязала бы ядерный конфликт с Россией из-за Украины, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Если бы Камала Харрис победила на этих выборах, я считаю, что к этому лету мы бы уже были вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины", - заявил Риттер в комментарии для онлайн-шоу 69 X Minutes, продюсируемого блогером Марио Науфалом. По словам Риттера, переизбранием Дональда Трампа на пост президента США "увернулись от пули" в контексте угрозы ядерного конфликта с Россией. Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году. Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.

https://ria.ru/20250403/obama-2009211172.html

https://ria.ru/20250217/harris-1999928584.html

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в мире, россия, сша, украина, камала харрис, скотт риттер, дональд трамп