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Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах - РИА Новости, 07.04.2025
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11:18 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kharris-2009762271.html
Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах
Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах - РИА Новости, 07.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах
Кандидат от Демократической партии на прошедших в ноябре президентских выборах в США Камала Харрис в случае победы уже к лету 2025 года развязала бы ядерный... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:18:00+03:00
2025-04-07T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии на прошедших в ноябре президентских выборах в США Камала Харрис в случае победы уже к лету 2025 года развязала бы ядерный конфликт с Россией из-за Украины, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Если бы Камала Харрис победила на этих выборах, я считаю, что к этому лету мы бы уже были вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины", - заявил Риттер в комментарии для онлайн-шоу 69 X Minutes, продюсируемого блогером Марио Науфалом. По словам Риттера, переизбранием Дональда Трампа на пост президента США "увернулись от пули" в контексте угрозы ядерного конфликта с Россией. Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году. Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.
https://ria.ru/20250403/obama-2009211172.html
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в мире, россия, сша, украина, камала харрис, скотт риттер, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Камала Харрис, Скотт Риттер, Дональд Трамп
Эксперт рассказал о последствиях в случае победы Камалы Харрис на выборах

Экс-разведчик Риттер: Харрис к лету развязала бы ядерный конфликт с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии на прошедших в ноябре президентских выборах в США Камала Харрис в случае победы уже к лету 2025 года развязала бы ядерный конфликт с Россией из-за Украины, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«
"Если бы Камала Харрис победила на этих выборах, я считаю, что к этому лету мы бы уже были вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины", - заявил Риттер в комментарии для онлайн-шоу 69 X Minutes, продюсируемого блогером Марио Науфалом.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
СМИ: Обама не думал, что Харрис должна быть кандидатом на пост президента
3 апреля, 20:54
По словам Риттера, переизбранием Дональда Трампа на пост президента США "увернулись от пули" в контексте угрозы ядерного конфликта с Россией.
Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году.
Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Американские СМИ назвали Харрис пьяной тетушкой
17 февраля, 21:09
 
В миреРоссияСШАУкраинаКамала ХаррисСкотт РиттерДональд Трамп
 
 
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