https://ria.ru/20250407/kapremont-2009887613.html

4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году

4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году - РИА Новости, 07.04.2025

4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году

На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта более 4,4 тысячи многоквартирных домов, включая обновление свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Об... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:58:00+03:00

2025-04-07T18:58:00+03:00

2025-04-07T18:58:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта более 4,4 тысячи многоквартирных домов, включая обновление свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Об этом генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Дмитрий Сватковский доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, передает 360.ru. С начала реализации программы в 2014 году в Московской области было отремонтировано 18,3 тысячи домов, что улучшило жилищные условия для 2,9 миллиона человек. Губернатор особо выделил положительный отклик жителей, когда дома ремонтируются комплексно, включая кровлю, фасады, фундаменты и инженерные сети. В свою очередь Сватковский добавил, что с момента старта программы в нее было включено 44 тысячи домов, из которых уже отремонтировано около 40%. "По итогам 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске, 62% – в Можайском округе и 55% – в Кашире", – уточнил Сватковский.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье), андрей воробьев