4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта более 4,4 тысячи многоквартирных домов, включая обновление свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Об этом генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Дмитрий Сватковский доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, передает 360.ru.
С начала реализации программы в 2014 году в Московской области было отремонтировано 18,3 тысячи домов, что улучшило жилищные условия для 2,9 миллиона человек. Губернатор особо выделил положительный отклик жителей, когда дома ремонтируются комплексно, включая кровлю, фасады, фундаменты и инженерные сети.
В свою очередь Сватковский добавил, что с момента старта программы в нее было включено 44 тысячи домов, из которых уже отремонтировано около 40%.
"По итогам 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске, 62% – в Можайском округе и 55% – в Кашире", – уточнил Сватковский.
С начала реализации программы в 2014 году в Московской области было отремонтировано 18,3 тысячи домов, что улучшило жилищные условия для 2,9 миллиона человек. Губернатор особо выделил положительный отклик жителей, когда дома ремонтируются комплексно, включая кровлю, фасады, фундаменты и инженерные сети.
В свою очередь Сватковский добавил, что с момента старта программы в нее было включено 44 тысячи домов, из которых уже отремонтировано около 40%.
"По итогам 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске, 62% – в Можайском округе и 55% – в Кашире", – уточнил Сватковский.