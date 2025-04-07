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4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году - РИА Новости, 07.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:58 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kapremont-2009887613.html
4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году
4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году - РИА Новости, 07.04.2025
4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году
На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта более 4,4 тысячи многоквартирных домов, включая обновление свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Об... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:58:00+03:00
2025-04-07T18:58:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта более 4,4 тысячи многоквартирных домов, включая обновление свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Об этом генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Дмитрий Сватковский доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, передает 360.ru. С начала реализации программы в 2014 году в Московской области было отремонтировано 18,3 тысячи домов, что улучшило жилищные условия для 2,9 миллиона человек. Губернатор особо выделил положительный отклик жителей, когда дома ремонтируются комплексно, включая кровлю, фасады, фундаменты и инженерные сети. В свою очередь Сватковский добавил, что с момента старта программы в нее было включено 44 тысячи домов, из которых уже отремонтировано около 40%. "По итогам 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске, 62% – в Можайском округе и 55% – в Кашире", – уточнил Сватковский.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

4,4 тысячи домов в Подмосковье капитально отремонтируют в текущем году

© Медиасток ПодмосковьяКапитальный ремонт дома в Ивантеевке
Капитальный ремонт дома в Ивантеевке - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта более 4,4 тысячи многоквартирных домов, включая обновление свыше 11 тысяч крыш, фасадов и лифтов. Об этом генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Дмитрий Сватковский доложил губернатору региона Андрею Воробьеву, передает 360.ru.

С начала реализации программы в 2014 году в Московской области было отремонтировано 18,3 тысячи домов, что улучшило жилищные условия для 2,9 миллиона человек. Губернатор особо выделил положительный отклик жителей, когда дома ремонтируются комплексно, включая кровлю, фасады, фундаменты и инженерные сети.

В свою очередь Сватковский добавил, что с момента старта программы в нее было включено 44 тысячи домов, из которых уже отремонтировано около 40%.

"По итогам 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске, 62% – в Можайском округе и 55% – в Кашире", – уточнил Сватковский.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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