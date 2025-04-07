https://ria.ru/20250407/kanada-2009880672.html

Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин

Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин

Власти столичной канадской провинции Онтарио потратят 11 миллиардов канадских долларов (7,7 миллиарда долларов США) на поддержку бизнеса, пострадавшего от... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:26:00+03:00

2025-04-07T18:26:00+03:00

2025-04-07T18:26:00+03:00

в мире

онтарио

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Власти столичной канадской провинции Онтарио потратят 11 миллиардов канадских долларов (7,7 миллиарда долларов США) на поддержку бизнеса, пострадавшего от введенных Вашингтоном дополнительных пошлин, сообщил премьер провинции Даг Форд в соцсети X."Тарифы президента Дональда Трампа становятся причиной огромной экономической неопределенности. Чтобы помочь работникам и бизнесу пережить шторм и сохранить людям работу, мы предоставим 11 миллиардов срочной помощи и поддержки", - написал Форд в соцсети Х. Юго-Восточная провинция Онтарио отчитывается о самом высоком ВВП в стране, в ней проживает порядка 40% канадцев. По информации из открытых источников, дефицит бюджета Онтарио в последний год был на уровне 10 миллиардов канадских долларов, хотя прогноз был еще хуже. Помощь пострадавшему от пошлин бизнесу будет равна примерно половине средств, выделенных на программу по обновлению и строительству школ и детских садов, которая оценена в бюджете в 23 миллиарда канадских долларов.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html

онтарио

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в мире, онтарио, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт