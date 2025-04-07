https://ria.ru/20250407/kanada-2009880672.html
Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин
Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин
Власти столичной канадской провинции Онтарио потратят 11 миллиардов канадских долларов (7,7 миллиарда долларов США) на поддержку бизнеса, пострадавшего от... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:26:00+03:00
2025-04-07T18:26:00+03:00
2025-04-07T18:26:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Власти столичной канадской провинции Онтарио потратят 11 миллиардов канадских долларов (7,7 миллиарда долларов США) на поддержку бизнеса, пострадавшего от введенных Вашингтоном дополнительных пошлин, сообщил премьер провинции Даг Форд в соцсети X."Тарифы президента Дональда Трампа становятся причиной огромной экономической неопределенности. Чтобы помочь работникам и бизнесу пережить шторм и сохранить людям работу, мы предоставим 11 миллиардов срочной помощи и поддержки", - написал Форд в соцсети Х. Юго-Восточная провинция Онтарио отчитывается о самом высоком ВВП в стране, в ней проживает порядка 40% канадцев. По информации из открытых источников, дефицит бюджета Онтарио в последний год был на уровне 10 миллиардов канадских долларов, хотя прогноз был еще хуже. Помощь пострадавшему от пошлин бизнесу будет равна примерно половине средств, выделенных на программу по обновлению и строительству школ и детских садов, которая оценена в бюджете в 23 миллиарда канадских долларов.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html
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в мире, онтарио, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Онтарио, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Власти Канады потратят миллиарды долларов на поддержку бизнеса из-за пошлин
Власти столичной провинции Онтарио потратят $7,7 миллиарда на поддержку бизнеса