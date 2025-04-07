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Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.04.2025
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14:07 07.04.2025 (обновлено: 14:39 07.04.2025)
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Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.04.2025
Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Правительство поддержало законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде, копия проекта есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:07:00+03:00
2025-04-07T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении&quot;, — сказано в документе.Сейчас штраф за несообщение в военкомат о переезде составляет от одной до пяти тысяч рублей.Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1.Согласно проекту, административный штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей будут выписывать в том случае, если гражданин не сообщит в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на срок более трех месяцев, не подтвержденный регистрацией.
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Общество, Госдума РФ
Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Правительство поддержало штраф до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении", — сказано в документе.

Сейчас штраф за несообщение в военкомат о переезде составляет от одной до пяти тысяч рублей.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1.
Согласно проекту, административный штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей будут выписывать в том случае, если гражданин не сообщит в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на срок более трех месяцев, не подтвержденный регистрацией.
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