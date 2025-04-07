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Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.04.2025

Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Правительство поддержало законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде, копия проекта есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:07:00+03:00

2025-04-07T14:07:00+03:00

2025-04-07T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде, копия проекта есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении", — сказано в документе.Сейчас штраф за несообщение в военкомат о переезде составляет от одной до пяти тысяч рублей.Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1.Согласно проекту, административный штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей будут выписывать в том случае, если гражданин не сообщит в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на срок более трех месяцев, не подтвержденный регистрацией.

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф