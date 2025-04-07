https://ria.ru/20250407/jakutija-2009780994.html

В Якутии полицейские спасли мальчика, уснувшего в сугробе

В Якутии полицейские спасли мальчика, уснувшего в сугробе - РИА Новости, 07.04.2025

В Якутии полицейские спасли мальчика, уснувшего в сугробе

Полицейские в Якутии спасли мальчика, уснувшего в сугробе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:39:00+03:00

2025-04-07T12:39:00+03:00

2025-04-07T12:39:00+03:00

происшествия

алданский район

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 7 апр - РИА Новости. Полицейские в Якутии спасли мальчика, уснувшего в сугробе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Мои коллеги из отдела МВД России по Алданскому району Якутии - оперуполномоченный уголовного розыска Уллубек Мусауров и участковый уполномоченный полиции Евгений Лаптуров - спасли 11-летнего мальчика из снежной ловушки", - рассказала Волк. О пропаже ребенка сообщила местная жительница. По словам женщины, сын провел некоторое время у нее на работе, затем она его отправила домой на такси. Вернувшись с работы и не обнаружив сына, предприняла попытки найти ребенка, однако поиски не увенчались успехом. Полицейские тщательно исследовали предполагаемый маршрут подростка. "Через некоторое время неподалеку от дома разыскиваемого на обочине дороги сотрудники заметили заметенную снегом часть куртки. Полицейские начали откапывать сугроб и обнаружили в нем спящего мальчика. Ребенок пояснил, что заигрался на улице с друзьями и от усталости уснул в сугробе. Другие дети, предположив, что их друг ушел домой, разошлись по домам. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мать мальчика поблагодарила сотрудников полиции за спасение сына. Руководством ОМВД России по Алданскому району решается вопрос об их поощрении", - отметила официальный представитель МВД России.

https://ria.ru/20250116/rebenok-1993953470.html

алданский район

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происшествия, алданский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)